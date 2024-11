Les Fribourgeois aux urnes La protection du lac de la Gruyère sera bientôt soumis au vote

Le peuple fribourgeois votera bel et bien sur l'initiative constitutionnelle «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives». Le comité à l'origine du texte «Sauvez les Laviaux» a décidé de le maintenir. Conseil d'Etat et Grand Conseil y sont opposés.