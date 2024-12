1/4 Une Zurichoise a reçu des moqueries pour les fautes d'orthographe présentes dans sa lettre de motivation. Est-ce vraiment un problème important?

Michael Hotz

Les refus font partie du processus de recrutement. Et ces mauvaises nouvelles ne sont pas toujours gentiment rédigées, comme le montre l'exemple actuel de Sabrina R.*, lectrice de Blick. Elle a récemment postulé pour un poste d'assistante dentaire dans un cabinet d'orthodontie du canton de Zurich.

Cette maman de deux enfants n'a pas obtenu le poste. Et a dû en plus digérer un refus cinglant. «La lettre de motivation est remplie de fautes d'orthographe, vous devriez être gênée d'envoyer une telle chose», peut-on lire dans la lettre. Et à la fin, une autre pique suit: «PS: avec l'allemand comme langue maternelle, vous ne pouvez même pas écrire correctement votre profession?»

La lettre de motivation contient effectivement quelques erreurs. Mais à quel point est-ce grave? Cette question est controversée même parmi les représentants du conseil de carrière.

Tout doit être irréprochable

Pour Stefan Hernandez, président du conseil d'administration de l'entreprise de conseil en carrière Grass & Partner, c'est clairement un «no-go»: «Les documents mis à disposition doivent être irréprochables – et bien entendu – exempts de fautes d'orthographe! On peut et on doit avoir cette exigence. En fin de compte, cela montre aussi à quel point le travail est précis et minutieux.»

Il est en outre important que la lettre de candidature soit en rapport avec le poste de travail concret. En d'autres termes, il faut répondre aux questions posées dans la description du poste.

«Quelques rares erreurs peuvent se produire»

Elke Rottmann, fondatrice de la société de chasseurs de têtes Hearts and Brains, est également d'avis que le dossier de candidature ne doit évidemment pas regorger de fautes d'orthographe. Mais: «Quelques erreurs peuvent arriver, cela ne disqualifie pas les candidats.»

Elle poursuit: «Celui qui refuse rigoureusement des candidats pour de petites fautes d'orthographe n'a pas compris comment on recrute aujourd'hui.» Il serait plus judicieux, plutôt que de répondre par un simple refus, d'aborder ensuite le sujet avec la candidate ou le candidat lors de l'entretien d'embauche.

« Quelques fautes de frappe ne disent rien sur la compétence d'une personne Elke Rottmann, fondatrice de la société de chasseurs de têtes Hearts and Brains »

Que disent les fautes d'orthographe?

La chasseuse de têtes est une partisane de la devise du recrutement «Hire for attitude, train for skills». En d'autres termes: embaucher des personnes pour leur état d'esprit, leur attitude et leur motivation et leur enseigner les compétences nécessaires.

«Quelques fautes de frappe ne disent rien sur la compétence d'une personne, son attitude vis-à-vis du travail est bien plus décisive», explique la chasseuse de têtes. Mais cela est encore loin d'être compris par tous les employeurs. «Certains recrutent encore comme il y a 50 ans.»

Quelques solutions

Les deux experts sont d'accord sur le fait que les personnes qui ont des problèmes pour postuler doivent se faire aider. «Je prendrais toujours la peine de faire relire une lettre de candidature», dit Elke Rottmann. Soit par des proches ou des connaissances, soit à l'aide d'outils d'aide en ligne.

«Il existe aujourd'hui suffisamment d'outils d'intelligence artificielle pour cela.» Pour vérifier la grammaire et l'orthographe des textes, elle recommande par exemple le «LanguageTool» multilingue, que l'on peut installer comme extension pour divers navigateurs web.

Le conseiller de carrière Stefan Hernandez donne comme conseil d'échanger brièvement avec des experts techniques. «Cela peut assurément augmenter l'efficacité de la progression de manière significative. Il faut de l'expérience pour savoir comment se mouvoir sur le marché du travail.» En règle générale, cela ne fonctionne pas spontanément.

*Les noms ont été modifiés