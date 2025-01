L'agriculture suisse recevra davantage de soutien financier

Les Etats suivent le National pour soutenir davantage l'agriculture. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

L'agriculture doit bénéficier d'un soutien fédéral plus grand entre 2026 et 2029. Suivant le National, la commission de l'économie du Conseil des Etats veut augmenter le plafond des dépenses pour retrouver le niveau de la période précédente.

A la session d’hiver, le Conseil national a décidé d’augmenter le plafond des dépenses pour la promotion de la production et des ventes de 100 millions de francs et celui pour le versement de paiements directs de 261 millions de francs par rapport à la proposition du Conseil fédéral.

Garantir des salaires stables

Dans un communiqué diffusé vendredi, la commission dit soutenir cette approche. Par 8 voix contre 3, elle suit l'avis du National. Cette augmentation doit notamment permettre de garantir la stabilité des revenus des familles paysannes. Le crédit additionnel de 30 millions de francs destiné aux améliorations structurelles dans l’agriculture n’a suscité aucune opposition.

Le gouvernement a proposé une enveloppe de 13,8 milliards de francs. Ce montant est inférieur de 1,4%, soit en baisse de 230 millions, à celui prévu pour la période actuelle 2022-2025.

La plus grande part est destinée aux paiements directs (près de 11 milliards), alors que 2,1 milliards sont prévus pour la production et les ventes et 690 millions de francs pour les bases de production.