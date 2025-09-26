Publié: il y a 42 minutes

Plusieurs coups de feu ont retenti près d'un dépôt de tramway à Bâle dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme de 37 ans a été blessé. Les auteurs des tirs sont toujours en fuite.

Des coups de feu retentissent à Bâle, un homme de 37 ans blessé

Les auteurs sont en fuite

1/2 Des coups de feu ont été tirés à hauteur d'un dépôt de tramways.

Janine Enderli

Un homme de 37 ans a été blessé par balles dans la nuit de jeudi à vendredi à Bâle. Plusieurs coups de feu ont été tirés à hauteur du dépôt de tram de l’Allschwilerstrasse, avant que les auteurs ne prennent la fuite. Une vaste opération de recherche a immédiatement été lancée, sans succès pour l’heure. La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital par les secours, indique la police cantonale de Bâle-Vill3 dans un communiqué.

Les suspects recherchés

Selon les autorités, deux hommes sont activement recherchés:

Un individu d’environ 1m80, vêtu d’un pantalon clair et d’une veste de type bomber, aperçu en train de quitter les lieux des tirs sur une trottinette électrique. Un autre homme d’environ 1m80, portant un pantalon sombre et également une veste de type bomber.

Une cellule spéciale d’enquête

Le Ministère public a mandaté la police criminelle qui a mis en place une cellule spéciale d’enquête. Plusieurs personnes ont déjà été entendues, mais l'identité des auteurs présumés n'est toujours pas connue.

Le déroulement exact des faits ainsi que les motifs de l’attaque demeurent pour l’instant indéterminés. Toute personne disposant d’informations utiles est priée de contacter la police criminelle, le Ministère public ou le poste de police le plus proche.