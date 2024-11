Neuchâtel s'offre un coup de pub XXL à Times Square

Au programme de ce vendredi 8 novembre: Neuchâtel à la conquête des Etats-Unis, les plaintes sur le demi-tarif plus, les mois difficiles de Richemont, la question de l'ouverture de l'euthanasie et pour finir la collaboration entre les CFF et Trenitalia.

Un clip d'une quinzaine de secondes pour vanter les charmes de Neuchâtel a été affiché plusieurs fois sur écran géant à Times Square.

Plus que quelques heures et c'est la libération! Avant de pouvoir profiter pleinement du week-end, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous offre un aperçu des actualités suisses de ce vendredi 8 novembre. C'est parti:

1 Neuchâtel s'affiche sur Times Square

Durant une semaine en juin, puis une autre en septembre, les charmes lacustres et vitivinicoles de Neuchâtel ont eu droit à une publicité sur un écran géant de Times Square, au centre de Manhattan, à New York, lit-on dans «ArcInfo». Le clip XXL d'une quinzaine de secondes n’est pas une première. Plus largement, Suisse Tourisme a renforcé ses efforts sur le marché américain ces dernières années avec des campagnes mettant en scène les acteurs Robert de Niro et Anne Hathaway puis, plus récemment, Roger Federer et l’humoriste Trevor Noah. En Suisse, les touristes américains ont généré plus de 3 millions de nuitées en 2023. Soit 33% de plus qu’en 2022.

2 Les CFF entendent les plaintes

Le demi-tarif Plus a trouvé preneur auprès d'environ 170'000 personnes depuis son introduction à la mi-décembre 2022, a indiqué Alliance Swiss Pass aux journaux alémaniques de Tamedia. Selon le montant versé, les clients bénéficient d'un bonus plus ou moins élevé. La recharge n'est pas simple, car il faut attendre que le montant restant tombe sous la barre des 30 francs. Les plaintes se sont multipliées à ce propos. Afin de simplifier la manœuvre, une nouvelle «fonction de recharge» sera introduite avant le changement d'horaire en décembre.

3 Richemont en difficulté

En Suisse, les investisseurs ont les yeux rivés sur Richemont. Le groupe de produits de luxe, qui possède des marques de joaillerie comme Cartier ou Van Cleef & Arpels et des maisons horlogères comme Piaget ou IWC, a connu des derniers mois difficiles. C'est surtout la baisse de l'appétit des consommateurs sur les marchés importants que sont la Chine, Hong Kong et Macao qui pose problème à l'ensemble du secteur des produits de luxe. Les analystes s'attendent à un recul du chiffre d'affaires et du bénéfice de Richemont au premier semestre.

4 L'euthanasie trop décomplexée?

La présidente de l'association professionnelle des médecins suisses s'est exprimée sur le thème de l'euthanasie. Dans une interview accordée à la «NZZ», Yvonne Gilli souligne que les médecins devraient jouer un rôle central dans le suicide assisté afin de garantir la protection de la dignité humaine. Compte tenu du système libéral suisse, elle appelle à la prudence afin de prévenir les abus. Elle voit d'un œil critique une éventuelle ouverture aux personnes en bonne santé, mais fatiguées de vivre. «Autrefois, la mort devait être imminente si quelqu'un voulait une assistance au suicide, aujourd'hui, nous en sommes à la souffrance comme critère décisif», déclare-t-elle.

5 Les CFF et Trenitalia mains dans la main

Les CFF et Trenitalia informent vendredi sur le développement de leur collaboration lors d'une conférence de presse à la gare de Milan. Les deux compagnies ferroviaires exploitent conjointement les lignes Eurocity, desservies par 40 trains quotidiens entre la Suisse et l'Italie.