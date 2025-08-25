Au menu de ce lundi 25 août: le référendum sur les bilatérales, la police des polices vaudoises, des employés de l'ambassade d'Egypte s'en prennent à des activistes, la mise en application de la loi anti-burqa et pour finir l'enquête sur la mort de Nzoy.

Pour vous accompagner dans ce début de semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses de ce lundi 25 août. C'est parti:

1 Bientôt un vote sur les bilatérales?

Les pro-européens du Parlement fédéral veulent organiser un référendum sur les nouveaux accords passés entre la Suisse et l'Union européenne (UE) avant les élections fédérales de 2027, rapportent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Selon les journaux, l'accord bilatéral III bénéficierait d'un large soutien parmi les parlementaires. Au PS, chez les Vert-e-s, au Centre et au PLR, les voix pro-européennes se prononcent en faveur d'un vote rapide. La date du 6 juin 2027 serait envisagée pour le référendum. Le bureau du Conseil national a discuté de la création d'une commission spéciale pour le paquet d'accords avec l'UE, ont confirmé plusieurs sources aux journaux.

2 L'opacité de la police des polices vaudoise

La police des polices vaudoises, appelée le Détachement d'investigations spéciales policières (DISPO), n'a livré aucun rapport depuis sa création en 2020, constate lundi le journal «24 heures», qui rappelle que sept personnes sont décédées depuis 2016 dans le canton de Vaud au cours de gardes à vue, d'interpellations ou de poursuites de police. Selon la police cantonale vaudoise, le DISPO regroupe «environ une soixantaine de policiers miliciens», qui interviennent «en totale indépendance de leur unité d'affectation habituelle». «Leur hiérarchie n'a pas connaissance des dossiers traités», ajoute-t-elle dans le journal.

3 Agression devant l'ambassade d'Egypte

Le personnel de l'ambassade d'Egypte à Berne a agressé deux militants pro-Palestiniens le 1er août, qui protestaient devant le bâtiment, indiquent lundi la «Berner Zeitung» et le «Bund». Les activistes ont été légèrement blessés après avoir été chassés à coups de bâton, déclare dans les journaux la police cantonale bernoise. Des investigations sont en cours, «notamment en ce qui concerne l'immunité» diplomatique, ajoute-t-elle. Le Département fédéral des affaires étrangères dit être «en contact» avec l'ambassade au sujet de cet incident.

4 Peu d'infractions à la loi anti-burqa

Depuis l'introduction de l'interdiction de se dissimuler le visage au début de l'année en Suisse, aucune vague importante d'amendes n'a été enregistrée, remarque lundi Blick. Seules quelques villes et cantons ont sanctionné des infractions au cours des premiers mois de l'année. Dans le canton de Berne, où se trouve Interlaken, destination prisée des touristes du monde arabe, trois amendes d'ordre ont été infligées depuis le 1er janvier. Dans les cantons touristiques du Valais et des Grisons, aucune infraction n'a été constatée à ce jour. Les touristes portent des masques hygiéniques afin de contourner l'interdiction, écrit le journal.

5 Lumière bientôt faite sur la mort de Nzoy?

Une enquête indépendante doit être présentée lundi sur la mort d'un Zurichois de 37 ans, d'origine sud-africaine, tué par un policier à Morges (VD) en 2021. En mai dernier, le Tribunal cantonal vaudois avait décidé que l'affaire ne pouvait être classée sans suite. L'incident mortel s'est produit le 30 août 2021 à la gare de Morges. Un policier a tiré trois coups de feu touchant mortellement le Zurichois. Selon l'enquête, la victime, qui souffrait de problèmes psychologiques, aurait menacé les policiers avec un couteau.