Au menu de ce lundi 27 octobre: la chute des pharmacies indépendantes, les projets critiques de l'armée, les accusations de racisme à l'UDC, tension autour du concert d'une chanteuse russe et pour finir les économies dans la santé.

De plus en plus de petites pharmacies indépendantes disparaissent pour laisser place aux grandes chaînes. Photo: Shutterstock

L'hiver frappe à la porte de la Suisse. De fortes chutes de neige sont attendues dans le pays. Alors pour cette journée qui s'annonce enneigée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actus suisses de ce lundi 27 octobre. On y va:

1 Les petites pharmacies se font avaler par les grandes chaînes

Victimes de la pression sur les coûts de la santé et de la hausse des charges, les pharmacies indépendantes disparaissent peu à peu au profit des grandes chaînes, relève «24 heures». On compte 1830 pharmacies en Suisse. Des chiffres stables depuis en tout cas dix ans. La typologie par contre n’est plus la même. En 2025, les indépendants représentent 63% des enseignes. Ils étaient 70% il y a dix ans. Marges en chute libre, loyers élevés, manque de relève et concurrence accrue des génériques et de la vente en ligne fragilisent les petites officines. Les chaînes, mieux organisées et dotées de RH, résistent mieux.

2 L’armée corrige le tir dans sa transformation numérique

Cinq des sept projets de numérisation critiques de l’armée suisse sont de nouveau sur les rails, relatent les titres de CH Media. Après de vives critiques de la délégation financière du Parlement fin 2024, le commandement cyber sous la direction du divisionnaire Simon Müller a opéré un changement de stratégie fondamental. Le Département de la défense a confirmé aux journaux que seuls trois projets restent considérés comme critiques. Le système de drones de reconnaissance ADS 15 et les télécommunications de l’armée en font partie. La nouvelle plateforme de numérisation devrait être progressivement mise en service à partir de juillet 2026 et testée pour la première fois lors d’une mission militaire en 2028.

3 Démission à l’UDC après des attaques racistes

David Spring a démissionné avec effet immédiat de son poste de président de la section de l'Union démocratique du centre (UDC) d’Ittigen, rapportent la «Berner Zeitung» et le «Bund». Il a également retiré sa candidature au Grand Conseil et quitté le parti. Il a expliqué sa décision par des attaques racistes répétées au sein du comité, visant sa partenaire (ndlr: d'origine africaine) et sa famille. Selon les journaux, l’auteur présumé de ces propos serait l’ancien conseiller communal Georg Tamman, qui n’a pas souhaité commenter les accusations lorsqu’il a été contacté. L’UDC bernoise a parlé d’un comportement nuisible au parti et a annoncé qu’elle déciderait à la mi-novembre d’une éventuelle exclusion de Georg Tamman.

4 Tension diplomatique autour d’un concert d'Anna Netrebko

L’ambassadrice d’Ukraine a critiqué, dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, la prestation prévue d’Anna Netrebko à l’Opéra de Zurich. Après l’annulation des représentations de la chanteuse russe en Europe en 2022, celle-ci devrait pouvoir chanter à Zurich en novembre et décembre, car elle a condamné la guerre en Ukraine. Iryna Wenediktova a rappelé qu'Anna Netrebko avait posé en 2014 à Donetsk, alors occupée par les troupes russes, avec le drapeau de la soi-disant «république populaire» et qu’elle avait fait don d’un million de roubles à un opéra local. «Anna Netrebko n’est pas une artiste apolitique, elle fait partie de l’appareil politique qui a rendu cette guerre possible», a déclaré l’ambassadrice aux journaux.

5 EBS tente de freiner les coûts de la santé

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider tient une troisième table ronde sur les coûts de la santé. Cette dernière a pour but d'approuver les mesures d’économie de 300 millions de francs par an à partir de 2026. La ministre doit présenter les résultats à l’issue de la réunion.