Voler sans polluer ni se ruiner, un rêve pas si fou

Au menu de ce jeudi 16 janvier: une nouvelle étude sur l'aviation et le climat, les interventions au Parlement explosent, l'histoire de 8 Romandes escroquées sur les app de rencontre, Elisabeth Baume-Schneider à Bienne, et pour finir un peu de littérature.

Selon une étude de l'EPFZ, il est possible de prendre l'avion sans impact sur le climat ni casser sa tirelire. Photo: Shutterstock

Que peut bien nous réserver ce jeudi 16 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des actus suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti:

1 Voler neutre sans casser sa tirelire, pour bientôt?

Prendre l'avion sans impact sur le climat ne coûte pas forcément plus cher. C'est le résultat d'une étude de l'EPF de Zurich et de l'Institut Paul Scherrer, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. L'étude est parue dans la revue spécialisée «Nature Communications». «Nous partons du principe que les coûts liés à la neutralité climatique totale d'ici 2050 augmenteront le prix d'un billet d'avion d'environ 50 pour cent», a déclaré Anthony Patt, co-auteur et professeur de politique climatique à l'EPF de Zurich. Les chercheurs avancent que ces coûts supplémentaires pourraient être compensés grâce à des mesures d'économie. Sans elles, les vols climatiquement neutres reviendraient, selon les chercheurs, au niveau de prix plus élevé des années 1990.

2 Trop d'interventions, tue l'intervention

Le nombre d'interventions au Parlement n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En 2024, l'organe a déposé environ 3000 objets, expliquent les titres du groupe alémanique CH Media. Il y a dix ans, près de 1000 objets de moins avaient été déposés par les parlementaires. A l'avenir, aucune nouvelle intervention ne pourra être déposée pendant les sessions spéciales convoquées en raison du grand nombre d'affaires. Il n'est pas encore certain que cette nouvelle règle s'applique déjà à la prochaine session spéciale en mai.

3 Un «papa solo» escroque des Romandes sur Tinder

Un homme se présentant comme un «papa solo» à la recherche d'une relation sérieuse sur les applications de rencontre en Suisse romande a escroqué des dizaines de femmes, révèle Blick. Il inonde ses victimes de messages d'amour, d'attention et très rapidement s'installe chez elles. Seulement que pour arriver à ses fins, le «papa solo» est prêt à tout: mensonges, manipulation, violences verbales et physique. Blick a rencontré huit femmes à qui il a extorqué plusieurs milliers de francs.

4 EBS au chevet des hôpitaux

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider visite ce matin le Centre hospitalier biennois. Elle accompagnera à cette occasion une équipe de soignants et de soignantes dans son travail et rencontrera une délégation du personnel ainsi que la direction de l'établissement. La cheffe du Département fédéral de l'Intérieur se rendra ensuite au Centre de santé Medin Biel/Bienne qui est reconnu comme une réalisation novatrice du tournant ambulatoire en Suisse.

5 le festival Textures se dévoile

Les organisateurs des rencontres littéraires Textures présentent ce matin le détail de leur programme. L’événement reprendra ses quartiers à Fribourg du 19 au 23 février pour une troisième édition qui s'annonce «résolument défricheuse et festivalière», avec une forte coloration québécoise. En 2023, la manifestation avait attiré plus de 4000 personnes.