Un homme aurait escroqué près de 90 députés à la Chaux-de-Fonds!

Au menu de ce mardi 14 janvier: le départ du boss du PLR, un procès fou à La Chaux-de-Fonds, une sombre affaire trafic de drogue, des bambins (bientôt plus?) malades et, enfin, un peu de chocolat.

Un procès inédit se tient mardi à La Chaux-de-Fonds (NE), où un prévenu a escroqué ou tenté d'escroquer près de 90 députés de tous bords politiques. Photo: imago images/robertharding

Qu'est-ce que peut bien nous réserver ce mardi 14 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose cinq infos suisses qui vont compter aujourd'hui. En voiture:

1 Le président du PLR va partir... mais quand?

Les spéculations tournent à plein régime depuis que le président du PLR Thierry Burkart a annoncé dans la SonntagsZeitung qu'il quitterait son poste «au plus tard» en 2027. Avec le terme «au plus tard», le conseiller aux Etats argovien indique qu'il pourrait partir déjà avant cette date, écrivent les journaux du groupe alémanique CH Media. Pour que son successeur ait suffisamment de temps pour préparer les élections fédérales de 2027, il faudrait qu'il quitte son poste deux ans plus tôt, soit cet été. Pour CH Media, le chef sortant du PLR laisse toutes les options ouvertes.

2 Jugé pour avoir escroqué près de 90 (!) députés

Un procès inédit se tient mardi au Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds (NE). Le prévenu a notamment escroqué ou tenté d'escroquer de nombreux députés de tous bords politiques en utilisant leurs données postales pour commander divers objets, comme des montres ou des smartphones. Au total, la liste des plaignants comporte près de 90 noms. L'accusé, âgé de 28 ans, a aussi commis plusieurs vols, dont l'un pour un montant de 39'000 francs.

3 Trafic de drogue dans le val de Bagnes

Une première condamnation est tombée après l'arrestation d'une quinzaine de trafiquants de drogue présumés en novembre dans le val de Bagnes (VS). Un saisonnier français de 26 ans a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 ferme, et 500 francs d'amende, rapporte le Nouvelliste. Une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans a aussi été prononcée. Entre mai 2023 et mars 2024, l'homme a acquis au minimum 1870 grammes de cocaïne, dont 500 grammes ont servi à sa consommation personnelle. Le reste a été revendu pour un bénéfice dépassant les 41'000 francs. Le jugement peut encore faire l'objet d'un appel.

4 La bronchiolite bientôt vaincue?

Le Beyfortus, un médicament destiné à prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures dues au virus syncytial (VRS), semble porter ses fruits, écrivent la Tribune de Genève et 24 Heures. Ce traitement, autorisé en Suisse depuis octobre dernier, est bien accepté par les parents. Et le nombre de bébés hospitalisés pour des bronchiolites a diminué de moitié aux HUG de Genève et au CHUV de Lausanne par rapport à la même période de l'an dernier, relèvent les deux journaux lémaniques.

5 Manger du chocolat fera maigrir... votre porte-monnaie

Le prix du chocolat va augmenter de plus de 10% cette année, selon les fabricants. La hausse sera encore plus forte pour le chocolat de couverture, écrit Blick. Interrogés par le journal, les fabricants justifient cette augmentation par de mauvaises récoltes, la spéculation sur le marché financier ou un besoin élevé des fabricants. Selon le journal, les grandes entreprises comme Lindt & Sprüngli, Cailler ou Camille Bloch ont aussi revu leurs prix, tout comme Migros et Coop.