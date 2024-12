Un trader genevois a été sanctionné par l'UE à cause de ses relations avec la Russie. Photo: Shutterstock

C'est vendredi, le dernier jour de travail avant le week-end et pour certains avant l'année prochaine. Alors pour vous accompagner dans ces dernières heures de dur labeur, Blick, avec l'aide de l'ATS, a concocté un florilège des actus suisses qui vont compter ce 20 décembre. On y va:

1 Un trader genevois sanctionné par l'UE

L'Union européenne a placé un trader genevois sur la liste des personnes sanctionnées suite à l'invasion russe de l'Ukraine, révèle la «Tribune de Genève». Niels Troost est mis en cause pour son implication dans des transactions de brut russe via une filiale de Dubaï de la société genevoise Paramount Energy & Commodities SA. Ces sanctions incluent un gel des avoirs du négociant et de plusieurs entités associées. Niels Troost réfute les accusations. Il avait déjà été soumis à des sanctions du Royume-Uni en février.

2 Ursula von der Leyen en Suisse?

La conclusion des négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) est attendue ce vendredi à Berne. Le Conseil fédéral devrait se pencher sur le dossier lors de sa séance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre en Suisse pour conclure les discussions.

3 Un prof de l'EPFZ licencié à cause de son attitude

Le professeur d'écologie Thomas Crowther doit quiter l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Huit personnes lui ont reproché son attitude entre 2018 et 2021, notamment des avances inappropriées, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Choquée par ces révélations, la haute école avait chargé un cabinet d'avocats de mener une enquête et le rapport est désormais disponible. Le président de l'EPFZ Joël Mesot a jugé que la confiance faisait défaut pour poursuivre la collaboration, même si l'enquête se poursuit. M. Crowther a rejeté les accusations à plusieurs reprises.

4 Le rapport tant attendu sur le Credit Suisse

La commission d'enquête parlementaire (CEP) présente vendredi son rapport sur la gestion de la crise de Credit Suisse par les autorités fédérales. Il aura fallu près d'un an et demi aux 14 parlementaires de la CEP, mise sur pied en juin 2023 trois mois après le rachat en urgence de la banque par UBS, pour livrer ses conclusions. A la fin de la collecte d'informations en mai, la commission avait mené plus de 60 auditions avec des représentants du gouvernement, des autorités et des banques et réclamé de nombreux documents.

5 Kevin Germanier arrive dans la haute couture

Le styliste valaisan Kevin Germanier va entrer dans le cercle fermé de la haute couture. Sa maison présentera un défilé le 30 janvier prochain en clôture de la semaine de la haute couture à Paris, rapporte le «Nouvelliste». Selon le journal, des conditions «strictes et exigeantes» sont posées pour être intronisé parmi les plus grands noms de la mode, notamment celle d'être parrainé par l'un des membres du comité exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Avant Kevin Germanier, un seul Suisse avait eu cet honneur, le Vaudois Robert Piguet (1898-1953). Kevin Germanier a notamment réalisé les tenues pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en août dernier.