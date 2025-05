John Howe, le concepteur visuel des films «Le Seigneur des anneaux» et «Le Hobbit», dessinera des chars pour la fête des vendanges à Neuchâtel. Photo: Getty Images

Le soleil pointe à nouveau le bout de son nez. Côté news, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose comme d'habitude un florilège des actus suisses du jour. Alors que nous réserve cette journée du mercredi 14 mai? Réponse:

1 L'univers du Seigneur des anneaux s'invite à Neuchâtel

Le concepteur de l'univers visuel des films «Le Seigneur des anneaux» et «Le Hobbit», John Howe, a dessiné un char de la fête des vendanges de Neuchâtel, qui a lieu à la fin septembre, rapporte mercredi «ArcInfo». «Cette fête, c'est une institution», déclare le Canadien installé à Neuchâtel depuis 30 ans. Il dit participer à la fête des vendanges chaque année, s'il est à Neuchâtel durant cette période. «Et je suis un grand défenseur des vins neuchâtelois», notamment de l'œil-de-perdrix, ajoute-t-il. Ses dessins pour le char montrent entre autres une tour et un dragon. «Comme un grand nombre de thèmes liés au fantastique sont complexes, il faut un symbole parlant, rôle que joue le dragon», explique-t-il.

2 L'accord entre la Suisse et l'UE bientôt scellé

Le secrétaire d'Etat adjoint et chef de la division Europe du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Patric Franzen, paraphera les nouveaux accords européens négociés avec Bruxelles le 21 mai à Berne, en présence du chef des négociateurs de l'Union européenne (UE), affirment mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Cette étape signifiera que l'examen juridique des textes des traités sera terminé. Elle interviendra 25 ans, jour pour jour, après la votation populaire sur les accords bilatéraux I entre la Suisse et l'UE, ajoutent les journaux. Le nouveau paquet d'accords devrait être mis en consultation à partir de la mi-juin. Les versions traduites dans les langues nationales seront ensuite publiées.

3 Des PFAS sur le futur campus de la Haute école de Berne

Le site de construction de la Haute école spécialisée à Berne est contaminé par des polluants éternels PFAS, les perfluoroalkylées et les polyfluoroalkylées, indique mercredi Blick. La direction bernoise des travaux publics et des transports (BVD) du canton de Berne confirme dans le quotidien qu'un assainissement est nécessaire. Les conséquences sur la durée des travaux et les coûts ne sont pas encore connues. Il n'y a pas de danger imminent pour l'environnement et la population, affirme la BVD, qui précise que le coût de l'assainissement ne sera pas supporté par le financement dédié à la réalisation du campus bernois.

4 Un élu UDC zurichois jugé pour discrimination raciale

L'ancien président de l'UDC du canton de Zurich, Patrick Walder, doit répondre mercredi de l'accusation de discrimination raciale devant le tribunal de district d'Uster (ZH). Le député zurichois de 37 ans avait qualifié les Erythréens de «délinquants violents non intégrables» dans un communiqué après un incident survenu à la gare de Francfort, en Allemagne, en juillet 2019, lorsqu'un Erythréen vivant dans le canton de Zurich avait poussé un garçon de 8 ans et sa mère devant un train. L'enfant était mort écrasé. Le ministère public requiert une peine pécuniaire avec sursis de 40 jours-amende à 210 francs ainsi qu'une amende de 800 francs.

5 Yverdon et Lausanne jouent gros en Super League

Deux matches de l'avant-dernière journée de la Super League de football ont lieu mercredi soir. L'avant-dernier du classement, Yverdon-Sport, ira jouer une partie capitale à Zurich contre «la lanterne rouge», Grasshopper. L'autre club vaudois en lice mercredi, Lausanne-Sport, se rend à Bâle, déjà assuré du titre, dans l'optique d'accrocher une des trois places restantes donnant accès aux coupes d'Europe.