L'EPFZ a pris les devant pour lutter contre l'espionnage d'étudiants et de chercheurs étrangers. Photo: Getty Images/500px Plus

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actualité suisse ce mardi 5 novembre? Blick, avec l'aide de l'ATS vous propose un florilège des infos à ne pas manquer. En voiture:

1 Des espions à l'EPFZ?

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a durci l'accès pour les étudiants étrangers par crainte d'espionnage, indique le «Tages-Anzeiger». L'institution a publié pour la première fois des règles d'admission pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Selon ce document, les candidats de 23 pays à risque seront désormais soumis à un contrôle de sécurité adapté. Selon les informations du service de renseignement de la Confédération, les hautes écoles suisses sont une cible privilégiée des services secrets étrangers. Les Chinois représentent le plus grand groupe issu d'un pays à risque au sein de l'EPFZ. Sur les réseaux sociaux, des étudiants chinois se sont plaints de discrimination de la part de la haute école zurichoise. L'ambassade de Chine s'est dite «choquée». Mais l'ETH estime que ces reproches sont déplacés.

2 Viola Amherd récompense des retraités fidèles

Viola Amherd, conseillère fédérale à la tête du Département de la défense (DDPS), a attribué des mandats lucratifs à «plusieurs fidèles compagnons», révèle Blick. Ainsi, l'ancien chef de l'armée de l'air Aldo C. Schellenberg a reçu 156'000 francs et l'ancien vice-directeur de l'Office fédéral du sport Jörg Annaheim 180'000 francs. Viola Amherd a ainsi veillé à ce que ces derniers continuent à bien gagner leur vie à la retraite. Le DDPS emploie ainsi, outre sa collaboratrice personnelle Brigitte Hauser-Süess, d'autres ex-cadres qui auraient dû prendre leur retraite.

3 Revolut gagne du terrain

La néo-banque britannique Revolut s’est implantée physiquement en Suisse, écrit «Le Temps», où l’établissement se targue de compter plus de 900'0000 clients particuliers. L’établissement exige moins de frais que les banques traditionnelles avec sa carte de débit pour réaliser des achats à l’étranger. Entre janvier et septembre, le nombre d’usagers en Suisse a crû de 29% sur un an du côté de la clientèle privée et de 39% dans la clientèle professionnelle. Il existe environ 1 million de personnes à disposer d’un compte auprès d’une ou plusieurs néo-banques en Suisse. Yuh et Neon, deux néo-banques suisses, ont, quant à elles, entre 200'000 et 250'000 usagers chacune.

4 La tournée suisse du président tchèque

La Suisse reçoit ce mardi le président tchèque Petr Pavel et son épouse en visite d’État. La présidente de la Confédération Viola Amherd et le président tchèque inaugureront ensemble le forum économique Suisse-Tchéquie à l’EPFZ, et parleront de sécurité et de coopération en Europe lors de visites au Laboratoire de Spiez et à l’Office fédéral de l’armement armasuisse à Thoune. Cela fait plusieurs années que Berne et Prague approfondissent leurs relations politiques.

5 Duel de Suisses en Ligue des champions

La 4e journée de la Ligue des champions débute mardi soir. Côté suisse, les regards seront tournés vers Bologne et ses internationaux Remo Freuler et Dan Ndoye, qui visent un premier succès à l'occasion de la réception de Monaco. L'ASM de Breel Embolo et Denis Zakaria est pour sa part toujours invaincu avec deux victoires et 1 nul. Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka et le Manchester City de Manuel Akanji, tous deux en déplacement, chercheront également à obtenir un troisième succès en quatre sorties. Mais le champion d'Allemagne se rend à Liverpool, l'une des deux seules équipes (avec Aston Villa) affichant 9 points à son compteur en 3 matches joués dans cette phase de Ligue.