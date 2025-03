Au menu de ce 6 mars: l'absinthe pas neuchâteloise, le revers de l'UDC, l'art et la santé, les doutes du PLR sur Trump et pour finir les défis des CFF.

Le week-end approche à grands pas! Fidèle au poste, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actus suisses à ne pas manquer en ce 6 mars. C’est parti:

1 Les Romains, pionniers de l'absinthe

L'absinthe n'est pas indigène de l'arc jurassien, écrit jeudi «ArcInfo», citant une étude menée par le Jardin botanique de Neuchâtel. Sans intervention humaine, les plantes d'Artemisia absinthium disparaissent après une dizaine d'années, «en raison de la concurrence des autres plantes», explique dans le journal l'un des auteurs de l'étude, Blaise Mulhauser, directeur du jardin botanique. Son origine semble être méditerranéenne, entre Italie, France et Espagne, ajoute le biologiste. Connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales, l'absinthe pourrait être arrivée en Suisse avec les Romains, poursuit-il, soulignant que ces derniers connaissaient déjà un vin d'absinthe, avec de l'anis vert, du fenouil et de la grande absinthe, soit les principaux ingrédients de la Fée verte actuelle.

2 Nouveau revers pour l'UDC sur l'UE

L'Union démocratique du centre (UDC) a tenté d'activer la clause de sauvegarde contre l'immigration en début d'année, révèlent jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Ils citent la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR), affirmant lors d'un débat parlementaire sur les nouveaux accords passés entre la Suisse et l'Union européenne (UE) que son parti avait déposé une telle demande. La requête de l'UDC a été discutée au sein de la commission de politique extérieure du Conseil national, mais n'a pas abouti, précisent les journaux. Les représentants des autres partis ont mis en avant le fait que la clause de sauvegarde n'était applicable qu'à certaines conditions. Le conseiller national Eric Nussbaumer (PS/BL) dénonce dans les journaux une tentative de l'UDC de torpiller le nouveau paquet d'accords avec l'UE.

3 L'art, bon pour la santé

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé de pérenniser le concept d'"ordonnances muséales», rapportent jeudi «Le Courrier» et «La Liberté». Introduit en 2019 dans l'unité de cardiologie, le projet a été étendu à d'autres services. Désormais, des patients en soins palliatifs, diabétologie, réhabilitation rénale et respiratoire, oncologie ou encore en obésité peuvent recevoir une prescription les invitant à visiter le musée d'ethnographie de Genève (MEG), le musée d'art et d'histoire (MAH) ou le musée Ariana. «Visiter un musée offre une alternative à la médication et permet de préserver la santé dans sa globalité», explique dans le journal le professeur Marc-Olivier Sauvain, chef du département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).

4 Le PLR doute de la fiabilité de Trump

Le président du Parti libéral-radical (PLR) Thierry Burkart estime jeudi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» que le retour de Donald Trump à la présidence met en doute la fiabilité des Etats-Unis. «En peu de temps, Donald Trump a fait de l'incertitude un principe politique», explique le conseiller aux Etats argovien. Jusqu'à présent, les Etats-Unis ont offert protection et sécurité aux petits Etats orientés vers l'exportation comme la Suisse. Mais, Thierry Burkart avertit que l’abandon d’un ordre fondé sur des règles nuira aux États-Unis eux-mêmes, notamment sur le plan économique. Dans ce contexte, il plaide pour que la Suisse privilégie les fournisseurs européens lors de ses prochains achats d’armements.

5 Les défis des CFF

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) présentent jeudi leur bilan 2024 à la presse. Le directeur Vincent Ducrot et la présidente du conseil d'administration Monika Ribar évoqueront également les défis qui se profilent pour les prochaines années, notamment la réorientation du trafic marchandises et l'augmentation du nombre de chantiers. Ils exposeront aussi les pistes identifiées pour continuer à satisfaire les besoins des voyageurs et de la clientèle du fret ferroviaire.