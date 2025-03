L'UDC a le vent en poupe dans les cantons, le PS revit

L'UDC est le parti qui a le plus progressé lors des dernières élections cantonales (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Que peut bien nous réserver l'actualité suisse ce mardi 25 mars? Pour y répondre, Blick, avec le soutien de l'ATS, propose un tour d'horizom des infos qui vont compter aujourd'hui. On y va:

1 Le retour de l'UDC

Lors des dernières élections cantonales, c'est l'Union démocratique du centre (UDC) qui a le plus progressé, suivie par le Parti socialiste, analysent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». A une exception près, l'UDC a progressé en pourcentage dans les neuf élections cantonales qui se sont déroulées depuis les fédérales de 2023, ajoutent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Par rapport au bilan de l'automne dernier, les socialistes sont passés du côté des perdants à celui des gagnants: les titres alémaniques de Tamedia ont pondéré les parts de suffrages gagnées et perdues lors des législatives cantonales depuis les élections fédérales de 2023 en fonction du nombre d'habitants de chaque canton. L'UDC a ainsi progressé de 3,3 points de pourcentage, le PS de 0,6 point. Le Centre a gagné 0,2 point de pourcentage. Les libéraux-radicaux ont eux perdu 1,1 point de pourcentage. Toujours selon l'analyse, les Vert-e-s ont perdu 1,6 point de pourcentage et les Vert'libéraux 0,7. Interrogés par «24 heures» et la «Tribune de Genève», les politologues Pascal Sciarini, de l’Université de Genève, et Georg Lutz, de l’Université de Lausanne, estiment que les succès actuels de l’UDC ne prédisent pas encore ce qui va advenir aux fédérales de 2027.

2 Le pacte migratoire fait grincer des dents

Les milieux de défense de l’asile se montrent très critiques mardi dans «Le Courrier» d'une mise en œuvre par la Suisse, en tant qu'Etat associé à Schengen/Dublin, de la réforme du système de migration et d'asile européen. Le Conseil fédéral a transmis vendredi dernier son message au Parlement sur le pacte migratoire européen. Des ONG déplorent qu'aucune de leurs «demandes substantielles faites pendant la consultation» n’ait été reprise dans le message. Elles s'inquiètent aussi d'une «extension massive» d’Eurodac, la base de données européenne où sont enregistrées les personnes relevant de l’asile et appellent la Suisse à limiter la récolte d’informations, en excluant notamment le fichage des enfants. Cité par le journal, le conseiller national zurichois Balthasar Glättli (Vert-e-s/ZH) n'exclut pas un référendum contre le Pacte européen, soutenu par les défenseurs de l'asile et l'UDC «pour des raisons diamétralement opposées». En cas de référendum, le vote pourrait avoir lieu en juin 2026, selon l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et le «St. Galler Tagblatt».

3 Les CFF tiennent à leur ligne Suisse-Barcelone

Les difficultés de l'entreprise ferroviaire espagnole Renfe n'ont pas fait renoncer les CFF à leurs projets de liaison vers Barcelone, assure mardi la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). La Renfe envisage de supprimer tous ses trains à destination de la France, selon la «NZZ», qui cite des articles de la presse espagnole et française. Dans leur projet de liaisons directes entre la Suisse et Barcelone, les CFF misent sur une coopération avec des chemins de fer partenaires, déclare un porte-parole des CFF au journal, ajoutant que les CFF voient un potentiel économique dans une liaison directe de jour vers Barcelone. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'encourager financièrement les trains de jour, relève encore la «NZZ».

4 Les femmes, toujours mal représentées en politique

Les femmes ne sont pas seulement minoritaires au Conseil fédéral, mais aussi dans les gouvernements cantonaux, selon une évaluation de Blick. Selon le journal, la part des femmes dans les gouvernements cantonaux se situe en moyenne nationale à 34,4%. Dans onze cantons, une seule femme siège au gouvernement aux côtés de collègues masculins. Toutefois, quatre cantons comptent une majorité de femmes à l'exécutif. Le PS est par ailleurs le seul parti dont la proportion de femmes dans les parlements cantonaux est supérieure à 50%.

5 La Nati renouera-t-elle avec le succès?

Le temps est venu de regagner un match pour l’équipe de Suisse de football! Après huit rencontres sans le moindre succès, la formation de Murat Yakin affronte ce mardi soir le Luxembourg à Saint-Gall pour un match amical qui comporte vraiment une obligation de résultat. Introduit en seconde période vendredi lors du nul 1-1 de vendredi à Belfast contre l’Irlande du Nord, Lucas Blondel sera titularisé. La performance du joueur de Boca Junior sera particulièrement scrutée dans la mesure où beaucoup voient en lui le successeur de Stephan Lichtsteiner.