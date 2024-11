La lutte autour d'une décharge nucléaire, le budget 2025 de la Confédération, la souffrance des électrosensibles, un prix Le Corbusier et on finit avec un peu de Hockey. Voici le programme des actualités suisses de ce mardi 19 novembre.

Ici Zwilag, fait office de lien entre la production et le stockage des déchets. Les déchets radioactifs de tous types y sont traités et stockés temporairement dans des couches géologiques (dépôt définitif) jusqu'au stockage final des déchets radioactifs. Photo: KEYSTONE

En ce mardi 19 novembre que nous réserve l'actualité suisse? Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente les 5 infos du jour à ne pas manquer. C'est parti:

1 Un nouveau projet nucléaire?

La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) dépose mardi auprès de la Confédération des demandes d'autorisation générale concernant le dépôt en couches géologiques profondes pour les déchets radioactifs à Stadel (ZH). La Confédération examinera d'ici au printemps 2025 si tous les documents exigés lui ont été fournis, avant de procéder à un examen approfondi des demandes. Vendredi dernier, la commission «Décharge nucléaire en profondeur devant le peuple!» a déjà exigé que le projet soit soumis au verdict populaire. La Nagra saluerait une éventuelle votation populaire sur le stockage définitif des déchets nucléaires.

2 Le budget de la Confédération sera-t-il accepté?

Dans un contexte de mesures d'économies, la commission des finances du Conseil des Etats dévoile mardi sa position sur le budget 2025 de la Confédération lors d'un point de presse. Celle du National a annoncé la semaine dernière un soutien accru à l'armée et des coupes dans le budget de la coopération internationale.

3 Des électrosensibles incompris

«C'est une pathologie non officielle, très difficile à faire reconnaître, notamment par l'assurance invalidité», explique la médecin Nathalie Calame, installée à Colombier et Neuchâtel, dans les colonnes du «Quotidien jurassien». Elle suit une vingtaine de patients qui souffrent d'électrosensibilité, qui obligent certains d'entre eux à interrompre leurs études notamment. Elle présente cette pathologie comme une allergie qui touche le cerveau et qui concerne de plus en plus de monde, avec l'omniprésence des objets connectés. Pour la médecin, il s'agirait de considérer ces personnes comme des sentinelles, susceptibles d'alerter la société sur les conséquences d'une «exposition déraisonnable» aux ondes.

4 Enfin un prix Le Corbusier!

Le Corbusier, né Charles-Edouard Jeanneret en 1887 à La Chaux-de-Fonds, n’avait pas encore de prix d’architecture à son nom. C’est désormais chose faite. L’association Le Corbusier Prize, basée dans la Métropole horlogère, lance un concours international. Les concurrents devront proposer «un objet qui a été réalisé ou en cours de réalisation sur ces dix dernières années», a dit l’architecte Stefan Rudy, l’un des promoteurs de cette récompense dans «ArcInfo» et dans «Le Journal du Jura». Les organisateurs souhaitent attribuer le prix chaque année dans une ville où Le Corbusier a réalisé une construction. C’est le cas dans 37 pays. Pour cette première édition, le lauréat et les nominés seront récompensés en mai prochain à la Haute Ecole d’arts et de design (HEAD) de Genève. Gardienne du temple, la Fondation Le Corbusier, basée à Paris, est partenaire du prix.

4 Les Dragons sur le fil

Fribourg-Gottéron reçoit mardi (19h45) les Suédois de Växjö en huitième de finale retour de la Champions League. Battus 1-0 à l'aller, les Dragons ont besoin de rattraper un but pour au moins décrocher une prolongation. Zurich est pour sa part en meilleure posture au moment d'accueillir les Allemands de Straubing, que les Lions ont dominé 4-2 au match aller.