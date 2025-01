Selon le Sénat américain, le Credit Suisse a dissimulé des informations sur des comptes appartenant à des nazis. Mais selon l'historien Marc Perrenoud, les archives bancaires n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Photo: KEYSTONE

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actualité ce mardi 7 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des informations suisses du jour. On embarque:

1 D'autres secrets dans les archives bancaires?

Alors qu'une commission du Sénat américain a révélé que Credit Suisse a dissimulé des informations lors de précédentes investigations sur des comptes bancaires ayant appartenu à des nazis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'ancien conseiller scientifique de la commission indépendante d'experts Bergier, l'historien Marc Perrenoud, estime dans «Le Temps» de mardi que les archives bancaires et des avocats n'ont pas encore livré tous leurs secrets. «La commission Bergier a découvert tellement de documentation qu'on ne pouvait pas en faire le tour durant les cinq ans de notre mandat» (1996-2001), dit-il. Il relève que la commission soupçonnait les banques de faire de la rétention d'information dans certains cas, «mais on n'en était pas informé et on n'en avait pas la preuve». Marc Perrenoud pointe également le fait que les banques ont remis des archives à la commission Bergier très tardivement. «Par exemple, UBS nous a transmis à la fin de nos travaux de nouvelles informations sur des clients. On s'est alors rendu compte que l'inventaire que l'on avait reçu en 1997 était notoirement incomplet», indique-t-il. «Il faudrait faire le travail dans les archives d'UBS; il n'a pas été exhaustif».

2 Les quartiers sans voiture, bientôt une norme?

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a commandé une étude sur des systèmes de modération du trafic routier, rapporte mardi Blick. Des experts doivent notamment déterminer comment les systèmes de rues à sens unique peuvent contribuer à diminuer le nombre de véhicules dans les villes. Le but de cette étude est de mettre en évidence les forces et les faiblesses d'un tel système pour en faire un manuel pour les autorités suisses, explique dans le journal une porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU). Selon Blick, il s'agit avant tout de «superblocs», qui interdisent pratiquement complètement le trafic de transit motorisé.

3 Une nouvelle initiative sur les multinationales responsables

La coalition pour des multinationales responsables présente mardi sa nouvelle initiative. Une précédente initiative du même type avait été soumise au verdict des urnes en 2020. Une majorité de la population avait alors voté en sa faveur et une majorité des cantons contre, ce qui avait conduit à son rejet, une double majorité étant nécessaire.

4 Les candidats au Grand Conseil valaisan

Le nombre de candidats et de listes déposées pour l'élection au Grand Conseil valaisan du 2 mars sera connu mardi en fin de matinée. Il en ira de même des apparentements et des sous-apparentements. En outre, le tirage au sort pour connaître le numéro de chaque liste est prévu sur le coup de 10h30 à Sion. Le Grand Conseil valaisan compte 130 députés et autant de députés-suppléants.

5 Fribourg-Gottéron lancée à pleine allure

Le marathon du début d'année se poursuit mardi dès 19h45 en National League de hockey sur glace. En plein renouveau après avoir remporté la Coupe Spengler, Fribourg-Gottéron a l'occasion de poursuivre sur sa lancée à Ambri-Piotta. La tâche s'annonce plus compliquée pour Genève-Servette, qui accueille Berne aux Vernets. Face à Lugano, Bienne doit pour sa part se relancer après trois défaites de rang. Et la lanterne rouge Ajoie reçoit une surprenante équipe de Langnau.