La Poste riposte sur ses activités privées

Au menu de ce vendredi 17 janvier: la contre-attaque de la Poste, le décès du doyen de la Suisse, les créanciers du Credit Suisse, la sécurité à Davos et pour finir un peu de ski.

La Poste a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Photo: Shutterstock

Le week-end pointe (enfin) le bout de son nez! Alors juste avant un repos bien mérité, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses qui vont compter ce vendredi 17 janvier. C'est parti:

1 La Poste contre-attaque

La Poste Suisse a déposé un recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral concernant son activité d'entreprise privée. Elle souhaite que l'organe se penche sur ces jugements, a déclaré un porte-parole à la «Neue Zürcher Zeitung». En novembre, le Tribunal administratif fédéral avait donné raison à deux entreprises qui estimaient que les activités d'économie privée de la Poste n'étaient pas autorisées. Le tribunal a renvoyé l'affaire devant la Commission fédérale des postes (Postcom). Selon le géant jaune, Postcom n'est pas compétente en la matière.

2 Le doyen suisse n'est plus

L'homme le plus âgé de Suisse, Albert Honegger, n'est plus. Il aurait eu 107 ans le 12 janvier, rapporte le «Tages-Anzeiger». Depuis janvier 2024, il était donc l'homme le plus âgé vivant en Suisse. Trois jours avant son anniversaire, il s'est endormi paisiblement dans la maison de retraite d'Uster (ZH), a déclaré sa fille au journal. Il aurait atteint un âge élevé grâce à de fréquentes promenades. Il pratiquait aussi la modération dans sa vie, tout en appréciant également un verre de vin rouge quotidien. L'enterrement a lieu en petit comité. «Mon père a survécu à tous ses amis», a encore déclaré sa fille.

3 Les emprunts AT1 dans la tourmente

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur la crise du Credit Suisse a fourni de nouveaux arguments aux créanciers d'emprunts de type Additional Tier 1 (AT1) qui les avaient vu être annulés lors de la faillite. Un groupe de travail s'est formé parmi les 3000 plaignants, rapporte les journaux de la société alémanique CH Media. Il veut démontrer que l'annulation des emprunts faisait partie de l'accord entre les autorités et UBS et n'était donc pas légitime. Le rapport qualifie l'amortissement des emprunts AT1 d'«opportun» et ne précise pas s'il était conforme au droit.

4 Un dispositif spécial à Davos

La police cantonale des Grisons et l'armée informent ce vendredi sur le dispositif de sécurité mis en place pour le Forum économique mondial (WEF) qui a lieu à Davos du 20 au 24 janvier. Jusqu'à 5000 militaires sont mobilisés pour l'événement qui rassemble chaque année les leaders de la politique et de l'économie. Les «leaders globaux» y sont attendus. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en personne dans la station grisonne, tout comme le président argentin Javier Milei, tandis que Trump interviendra par vidéo. Le conflit au Proche-Orient constitue un thème-phare du WEF. Le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa seront présents à Davos.

5 Odermatt continuera-t-il de briller à Wengen?

Les courses du Lauberhorn à Wengen s'ouvrent vendredi avec le super-G, prévu dès 12h30. Leader de la discipline et du classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt partira favori. Le Nidwaldien a remporté en 2022 le super-G de Wengen, organisé pour la première fois depuis 28 ans, et est également monté sur le podium les deux années suivantes. Le Norvégien Fredrik Möller, qui a remporté le dernier super-G à Bormio après deux 4es places, s'annonce comme son principal adversaire. L'Italien Mattia Casse et l'Autrichien Vincent Kriechmayr comptent également parmi les prétendants au podium, comme le Bernois Franjo von Allmen.