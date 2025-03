Au menu de ce jeudi 27 mars: La Poste dans la tourmente, un pilote de l'armée à la barre, l'affaire Dittli, l'IA à la rescousse des impôts, et pour finir, un peu de ski.

La Poste, présidée par Christian Levrat, a admis des problèmes de condition de travail dans un de ses centres de colis. Photo: keystone-sda.ch

Que nous réserve l'actualité suisse en ce jeudi 27 mars? Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un petit tour d'horizon. C'est parti:

1 Conditions de travail problématiques à la Poste

La Poste admet des problèmes concernant les conditions de travail au centre de colis de Zurich-Oerlikon, rapportent l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'ex-régie examine des «défis concernant la longueur des journées de travail», déclare une porte-parole de La Poste aux journaux de CH Media. La Poste analyserait actuellement la charge de travail des collaborateurs de la distribution dans toute la Suisse. Dans une pétition datant de fin 2024, dont CH Media a eu connaissance, les collaborateurs d'Oerlikon avaient demandé des améliorations. Le syndicat Syndicom est impliqué et les premiers entretiens auraient eu lieu fin janvier avec les responsables de La Poste.

2 Un pilote de l'armée sur le banc des accusés

Le procès en appel concernant l'accident d'un F/A-18 survenu près du col du Susten en 2016 s'ouvre jeudi devant le tribunal militaire d'appel 2 à Aarau. Il vise un contrôleur du trafic aérien de Skyguide et un pilote des Forces aériennes suisses. L’avion de combat s’était écrasé contre le flanc ouest du Hinter Tierberg. Le pilote avait perdu la vie. L'an dernier, en première instance, le contrôleur aérien avait été reconnu coupable d'homicide par négligence. Le pilote avait lui été acquitté.

3 L'affaire Dittli déchire le PLR Vaud

L’affaire Dittli met le feu aux poudres au sein du PLR vaudois, affirme jeudi «Le Temps». Alors que la présidente du PLR Vaud Florence Bettschart-Narbel a évoqué une rupture de confiance avec la ministre Valérie Dittli, privée des Finances, le président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois (JLR) Philippe Lörtscher a lui réaffirmé son soutien à la centriste et pointé, ce qui aurait agacé Florence Bettschart-Narbel, selon le quotidien. Au moment de prendre des sanctions, les ministres PLR Frédéric Borloz et Isabelle Moret se seraient aussi montrés moins pressés de retirer les Finances à Valérie Dittli: ils auraient surtout voulu éviter que Christelle Luisier ne se retrouve avec la présidence et la caisse en même temps.

4 Faire ses impôts à l'aide de l'IA?

Le Valais teste depuis début mars dans son Service des contributions un projet pilote utilisant l’IA, rapporte jeudi «Le Nouvelliste». Contrairement aux projets lancés outre-Sarine, l’objectif n’est pas d’automatiser la taxation, mais de tester un agent conversationnel (chatbot) conçu comme un outil d’aide à la décision. L’IA peut, par exemple, suggérer l’acceptation ou le refus d’une déduction, en s’appuyant sur la jurisprudence, explique le journal. A terme, elle pourrait contribuer à réduire les divergences d’interprétation entre les taxateurs, voire harmoniser les décisions.

5 Du suspense pour les derniers slaloms

Hasard de la programmation, le suspense sera de mise jeudi à Sun Valley pour les deux dernières courses de la Coupe du monde 2024/25. Les globes de slalom n'ont pas encore trouvé preneurs, et les Suisses peuvent croire en leur étoile. Chez les dames, la Valaisanne Camille Rast aborde cet ultime slalom de l'hiver avec 41 points de moins que la leader Zrinka Ljutic. Chez les messieurs, le skieur d'Hérémence Loïc Meillard accuse 47 longueurs de retard sur le no 1 de la discipline Henrik Kristoffersen. Une 3e place suffira tant à Ljutic qu'à Kristoffersen pour s'assurer le globe de la discipline.