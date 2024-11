La plupart des Suisses ne font plus confiance au Conseil fédéral

La confiance des Suisses envers le Conseil fédéral est au plus bas. Photo: Shutterstock

Que nous réserve l'actualité ce jeudi 14 novembre? Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des infos suisses qui vont compter aujourd'hui. On y va:

1 Crise de confiance envers le Conseil fédéral

La confiance dans le Conseil fédéral est au plus bas au sein de la population suisse, indique jeudi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» le spécialiste des sondages, Lukas Golder, de GFS Berne. L'approbation de la 13e rente AVS a été un tournant, ajoute-t-il. «Depuis lors, le Conseil fédéral et le Parlement ne parviennent plus vraiment à remonter dans les sondages.» La crise liée à la pandémie de Covid-19 a eu un effet d'adhésion de la population, mais, avec la fin des mesures de restriction, ce soutien a commencé à s'effriter, analyse Lukas Golder. Ce qui est nouveau, c'est que la crise de confiance vient aujourd'hui plutôt de la gauche, relève-t-il.

2 Des prostituées mieux protégées

Procore, un réseau national qui s'engage en faveur des droits et des préoccupations des travailleurs et travailleuses du sexe, présente jeudi aux médias une série d'exigences politiques, notamment afin de réduire la violence dont les prostituées étrangères en particulier sont victimes. L'organisation s'appuie pour sur une étude qui montre que la Suisse n'échappe pas au phénomène de violence existant à l'étranger, notamment le retrait non désiré du préservatif.

3 La Suisse, pays du numérique

Cinquième en 2022 et 2023, la Suisse prend la deuxième place du classement 2024 de la numérisation de l'International Institute for Management Development (IMD), derrière Singapour. Pour José Caballero, économiste au Centre de compétitivité mondiale (WCC) de l'IMD, la Suisse est historiquement forte, faisant preuve de constance dans de nombreux domaines, notamment dans sa «gouvernance et l'infrastructure technologique. La capacité du pays à attirer des talents internationaux hautement qualifiés, ainsi que ses protections de la propriété intellectuelle de premier plan mondial et son cadre réglementaire efficace, démontre son engagement envers l'innovation», ajoute-t-il. Mais la Suisse a aussi progressé, note l'expert, notamment dans l'e-participation, une notion qui englobe l'utilisation de services en ligne pour faciliter l'implication des citoyens dans les processus liés au gouvernement.

4 Le resto du Glacier 3000 comme neuf

Le Glacier 3000 aux Diablerets (VD) inaugure son restaurant Botta entièrement rénové à la suite de l'incendie de septembre 2022. Changement le plus visible, la façade sud de l'édifice a été transformée en microcentrale solaire alpine et recouverte de plus de 600 panneaux photovoltaïques afin de couvrir les besoins énergétiques de l'établissement. Une cérémonie est prévue en fin de matinée, en présence notamment de la conseillère d'Etat vaudoise Isabelle Moret et de l'architecte Mario Botta.

5 Un rapport agricole attendu

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie jeudi son rapport agricole 2024. Il promet de dévoiler des chiffres-clés et des développements importants dans l'agriculture et la filière alimentaire. L'année dernière, ce rapport généralement très attendu était consacré notamment aux paiements directs.