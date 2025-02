Au programme de ce jeudi 20 février: les clients de Swiss ravis, les dons suisses à l'extrême droite allemande, Karin Keller-Sutter revient sur ses propos polémiques, la reconnaissance ou non d'un génocide culturel et l'implication du DFAE dans la crise du déminage.

Une nouvelle règle américain oblige Swiss à rembourser automatiquement les passagers pour les retards des vols ou des bagages. Photo: Sven Thomann

Le dicton du jour colle parfaitement à la météo: «Pluie de février emplit les greniers.» Espérons qu’il dise vrai et que les récoltes en profitent. Côté actualité, ce jeudi 20 février réserve aussi son lot de surprises. Blick, avec l’aide de l’ATS, vous résume l’essentiel. C’est parti!

1 Une règle américaine fait les affaires des clients de Swiss

Depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle règle américaine, la compagnie aérienne Swiss a effectué davantage de remboursement pour des vols au départ ou à destination des Etats-Unis, écrivent jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Ce règlement oblige les compagnies aériennes à verser automatiquement des remboursements lorsqu'un vol subit un fort retard ou que les bagages arrivent avec un retard important. Swiss n'a pas voulu préciser combien de paiements ont été effectués depuis l'introduction de cette règle.

2 Le plus grand donateur de l'extrême droite allemande? Un Suisse

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a reçu le don individuel le plus élevé pour la campagne des législatives de dimanche d'un milliardaire déclaré à Zurich et Londres, rapportent jeudi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund», citant le «Spiegel». Selon le journal allemand, Henning Conle a versé 2,6 millions d'euros (2,45 millions de francs) à l'ancien politicien du FPÖ autrichien Gerhard Dingler, avant que ce dernier ne fasse un don de 2,35 millions d'euros pour une campagne d'affichage de l'AfD. Les enquêteurs autrichiens vérifient si Gerhard Dingler a agi comme homme de paille. D'après le «Spiegel», Henning Conle a déjà versé en 2017 des dons illégaux d'un montant de 132'000 euros à la tête de liste de l'AfD, Alice Weidel, qui auraient été transférés via des entreprises pharmaceutiques suisses.

3 KKS s'explique sur ses propos controversés

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter tempère mercredi dans l'émission «Infrarouge» de la RTS ses propos controversés sur le discours du vice-président des Etats-Unis J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich. Alors que les nombreux autres dirigeants européens présents à Munich se disaient «outrés», la conseillère fédérale avait déclaré dans «Le Temps» qu'il s'agissait d'"un discours libéral, dans un sens très suisse lorsqu'il dit qu'il faut écouter la population». «Je n'ai parlé que d'un aspect» de ses déclarations, affirme la libérale-radicale saint-galloise à la RTS, assurant qu'elle ne s'est exprimée que sur la partie faisant référence à écouter la population et à garantir la liberté d'expression. «Je n'ai pas parlé du reste. Ce n'est pas à moi de faire des commentaires ou de porter un jugement sur ce qu'il a dit sur les Etats-Unis ou l'Europe.»

4 Vers une reconnaissance du génocide des Yéniches et Manouches?

La ministre suisse de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider abordera jeudi devant les médias la demande de reconnaissance d'un génocide envers les Yéniches et les Manouches/Sintés. Les gens du voyage demandent à la Confédération de qualifier l'opération «enfants de la grand-route» de «génocide culturel». Lors de cette action, Pro Juventute avait enlevé des centaines d'enfants yéniches et sinti à leurs familles. Des membres de ces minorités ont aussi été stérilisés et internés. Près de 2000 enfants ont été concernés au XXe siècle, selon des estimations.

5 Le DFAE a fait l'autruche

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne s'est pas assez impliqué dans la crise qu'a traversée le Centre international de Genève pour le déminage humanitaire (GICHD), révèle jeudi «Le Temps», citant le Contrôle fédéral des finances (CDF). Le DFAE avait bien connaissance des alertes de certains collaborateurs, faisant état de mauvaise gestion financière et managériale, mais «les difficultés rencontrées [n'ont pas fait] l'objet d'échanges et de discussions au sein du comité de pilotage», un organe dirigé par le département et qui coordonne les liens du centre avec la Confédération. Or, le DFAE est responsable de la surveillance financière et est présent dans diverses instances de supervision, rappelle le CDF. Le GICHD, dont près de la moitié du budget dépend de la contribution fédérale, est un pilier de la politique extérieure suisse en matière de déminage. Il a notamment été chargé de la planification du déminage du territoire ukrainien jusqu’en 2033.