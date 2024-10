La capitale de la Romandie serait Lausanne (et non pas Genève)

Si les cantons romands fusionnent, plus de Suisses penchent pour que Lausanne en soit la capitale. Photo: Shutterstock

Blick et l'ATS vous propose un tour d'horizon des actualités suisses de ce jeudi 31 octobre. C'est parti:

1 Les rêves de Grande Romandie douchés

Les Suisses s'opposent à la fusion tous les cantons romands pour créer une grande région, indique jeudi «Le Temps», relayant un sondage MIS Trend. Près de 47% des sondés rejettent cette proposition, contre 36% qui y sont favorables et 17% qui n'ont pas d'avis. En 2009, le rejet atteignait 60% et les avis favorables 39%. Dans l'enquête menée en 2024 auprès de 590 Romands, 620 Alémaniques et 206 Tessinois représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,6%. En cas de fusion des cantons romands, Lausanne (41%) aurait les faveurs pour en devenir la capitale devant Genève (30%).

2 Katy Perry fête son anni à Genève

La chanteuse américaine Katy Perry a sillonné le canton de Genève pour célébrer ses 40 ans, révèlent jeudi la «Tribune de Genève» et «24 Heures». Figuraient notamment au programme des célébrations un dîner au Grand Théâtre le 24 octobre avec récital de piano, une visite de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et un repas suisse traditionnel aux Pâquis avec röstis, fondues et concert de yodel en fond sonore. Des dizaines d'invités étaient présents, dont le patron d'Amazon Jeff Bezos et l'actrice Cameron Diaz, ainsi que le fiancé de Katy Perry, l'acteur Orlando Bloom. Ils ont ensuite pris le train de luxe Venise Simplon-Orient-Express, pour poursuivre les festivités dans d'autres villes d'Europe.

3 L'armée contre la violence sexualisée

L'armée suisse présente jeudi son étude sur la discrimination et la violence sexualisée. Depuis 2023, le commandement de l'armée applique une stratégie de tolérance zéro. L'étude, commandée dans ce cadre, montre toutefois qu'il faut en faire davantage. Des mesures concrètes doivent être présentées pour renforcer la protection des militaires et intensifier le changement de culture amorcé au sein de l’armée.

4 Les banques suisses épinglées par les USA

L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse Scott Miller accuse la Suisse de ne pas en faire suffisamment contre l'utilisation abusive de son cadre juridique pour des activités financières illégales, rapportent jeudi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Il exige que Berne s'engage davantage pour renforcer la loi sur le blanchiment d'argent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis ont sanctionné plus de deux douzaines d'entreprises et de personnes suisses, accusées par Washington de gérer des avoirs russes ou de collaborer avec Moscou.

5 Charles Michel aussi à Genève (pas avec Katy Perry)

Le président du Conseil européen Charles Michel est à Genève à partir de jeudi. Il doit notamment s'exprimer vendredi dans un discours à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).