Cette Suissesse aurait été agressée sexuellement par Donald Trump

Béatrice Keul affirme avoir été agressée sexuellement par Donald Trump lorsqu'elle avait 22 ans. Photo: X / Josh Boshwell

Solène Monney Journaliste Blick

A moins d'une semaine des élections, Donald Trump se serait bien passé de ces révélations. Au cœur de cette affaire, Béatrice Keul, une mannequin suisse qui affirme que le candidat à la présidentielle américaine aurait tenté de l'agresser sexuellement en 1993, révèle le «Daily Mail» repris par «24 Heures».

Des faits semblables à ceux relayés la semaine dernière par la mannequin américaine Stacey Williams. La version de la Suissesse a d'ores et déjà été contestée par Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne de Donald Trump.

«Il a touché mon corps partout»

Les faits remonteraient aux années 90, période à laquelle Béatrice Keul, qui avait alors 22 ans, prenait régulièrement part à des concours de Miss. L'employée de Banque et mannequin affirme avoir reçu une invitation pour participer cette fois-ci au concours de beauté de Donald Trump.

Une fois sur place, elle est conviée à une réunion dans une suite privée. Pensant que Donald Trump souhaite juste parler, elle s'y rend sans se douter que cette rencontre la marquera à vie.

Mais lorsqu'elle arrive, c'est la douche froide. Selon Béatrice Keul, Donald Trump se «serait jeté sur elle». Elle ajoute: «Il m’a embrassée sur les lèvres et dans le cou. Il a essayé de soulever ma robe. Il a attrapé et touché mon corps partout où il le pouvait.» Elle aurait alors réussi à se libérer des griffes de son agresseur en le repoussant et en discutant avec lui.

Epstein, l'homme de main

Beatrice Keul prétend également avoir été invitée à plusieurs reprises dans la célèbre maison de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, par Jeffrey Epstein. La mannequin décrit ce dernier comme l'homme de main du candidat républicain à la présidentielle américaine.

Donald Trump a été déclaré coupable en 2023 d'«agression sexuelle» et de diffamation à l'encontre de l'ancienne journaliste Elizabeth Jean Carroll. L'ex-président a ainsi été sommé de verser 5 millions de dollars de dommages-intérêts à la victime pour cette agression, qui s'est déroulée en 1996 dans un grand magasin de New York.