Au menu de ce lundi 17 février: les anciens employés de Credit Suisse, le scandale de la course de ski de Zermatt, Jean Tinguely fêté à Fribourg, la confiscation des permis de conduire des seniors, l'affaire du groupe blanc de reggae.

D'anciens employés du Credit Suisse en Grande-Bretagne continue de garder un privilège dans leurs nouveaux postes à l'UBS. Photo: AFP

C'est lundi! Alors pour commencer cette semaine sur les chapeau de roues, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un florilège des actus suisses de ce 17 février. On y va:

1 Le privilège des anciens employés de Credit Suisse

Les anciens employés de Credit Suisse en Grande-Bretagne peuvent continuer à prendre des congés sabbatiques payés dans leurs nouveaux postes à l'UBS, rapporte le «20 Minuten» en citant le «Financial Times». Ils pourraient prendre jusqu'à trois mois de congé tous les cinq ans, avec un salaire complet versé le premier mois. Les autres collaborateurs d'UBS n'ont pas cette possibilité. En fait, certains employés de Credit Suisse ont pu conserver leur ancien contrat malgré la fusion bancaire. Il n'est pas encore clair si c'est également le cas en Suisse, écrit encore le «20 Minuten».

2 Le scandale de Zermatt devant les tribunaux

Le procès italien sur l'organisation des courses de ski alpin de Zermatt/Cervinia reprend lundi. Franz Julen, le président du comité d'organisation, et trois coaccusés doivent répondre de délit environnemental devant le Tribunal d'Aoste. En cause: des travaux non-conformes réalisés sur le versant transalpin. Dans l'acte d'accusation, il leur est reproché d'avoir réalisé sans autorisation une excavation de 330 mètres de long et 8 mètres de large.

3 Jean Tinguely célébré à Fribourg

La ville et le canton de Fribourg présentent lundi leurs projets pour le 100e anniversaire de l'artiste Jean Tinguely. Toute une série d'événements sont prévus pour rappeler le souvenir du Fribourgeois d'origine avec comme point d'orgue une grande fête le 15 juin. Outre Fribourg, le jubilé sera fêté dans le monde entier. Le coup d'envoi sera donné à Milan en automne.

4 Les permis de conduire confisqués aux seniors

Un Bernois de 77 ans souffrant d'apnée du sommeil, s'est vu retirer son permis de conduire après avoir échoué à un test d'aptitude obligatoire à partir de 75 ans, rapporte Blick. Lors d'un test de maintien de l'éveil, il s'est brièvement assoupi, ce qui a conduit les autorités à considérer qu'il n'était plus apte à conduire. Cette situation reflète une tendance croissante en Suisse où de plus en plus de seniors perdent leur permis pour des raisons de santé. Des experts critiquent la pertinence de ces tests, estimant qu'ils ne reflètent pas les conditions réelles de conduite. Malgré ses efforts pour contester cette décision, le retraité n'a pas réussi à récupérer son permis.

5 Verdict pour l'affaire du groupe blanc de reggae

Le tribunal régional de Berne donne son verdict lundi sur le cas de la brasserie Lorraine. Ses exploitants, accusés de discrimination raciale, contestent l'ordonnance pénale les condamnant à une amende. La brasserie avait mis un terme en juillet 2022 au concert du groupe blanc de reggae Lauwarm après avoir reçu des plaintes des spectateurs affirmant être mal à l'aise face à ce qu'ils ont perçu comme une appropriation culturelle. La brasserie a écopé d'une amende de 3000 francs après que les Jeunes de l'Union démocratique du Centre (UDC) ont porté plainte contre ce qu'ils ont estimé être du racisme anti-blanc.