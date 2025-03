Au menu de ce mardi 4 mars: KKS et ses position très prudentes, la course au Conseil fédéral, la réforme sur l'imposition des couples mariés, la nouvelle conseillère d'Etat Franziska Biner et pour finir un peu de foot féminin avec l'Euro.

Karin Keller-Sutter, actuelle présidente de la Confédération, se veut extrêmement prudente dans le clash qui oppose Volodymyr Zelensky à Donald Trump (Illustration). Photo: KEYSTONE

Un peu de soleil pour accompagner ce mardi 4 mars, ça ne se refuse pas! Et pour rester dans cette belle énergie, Blick, en collaboration avec l’ATS, vous propose un tour d’horizon des actus suisses du jour. C’est parti:

1 Le clash Zelensky-Trump tend en Suisse

Des discussions sont en cours dans l'administration fédérale pour déterminer comment la Suisse doit réagir à l'escalade verbale de vendredi entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, rapportent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitunget» la «St. Galler Tagblatt». Si la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter mise sur une position très prudente, certains départements exigent que le Conseil fédéral se positionne plus fermement. Selon les journaux, la Suisse est impliquée dans les discussions européennes sur une solution pacifique à la guerre en Ukraine, menées indépendamment à celles des Etats-Unis.

2 Un coude à coude serré au Centre

La course pour la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral s'annonce très serrée, affirme dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» de mardi l'historien Urs Altermatt, spécialiste de l'exécutif fédéral. Le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister a rattrapé son retard et les chances entre lui et le conseiller national saint-gallois Markus Ritter sont de 50-50, estime Urs Altermatt. La difficile recherche de candidats du Centre était une «tragédie», ajoute l'historien. Il estime que la nouvelle présidence du parti doit être mise en place avec soin, soulignant qu'elle doit non seulement être plus jeune, mais aussi plus féminine. «Il faut une génération de quadragénaires.»

3 Bientôt une imposition individuelle pour les couples mariés?

Le long débat sur l'imposition des couples mariés reprend mardi au Conseil des Etats. Les sénateurs doivent se pencher sur une réforme visant à rendre individuelle l'imposition des couples mariés, qui paient actuellement plus que les concubins. Ce contre-projet indirect du Conseil fédéral à une initiative des Femmes PLR a été validé de justesse en commission, malgré l'opposition du Centre et de l'Union démocratique du centre.

4 Franziska Biner, la nouvelle femme forte du Valais

La nouvelle conseillère d'Etat valaisanne Franziska Biner estime dans Le Nouvelliste de mardi qu'elle aura un rôle de pivot dans le gouvernement valaisan. «Je suis au milieu et je peux faire des majorités avec qui je veux», explique la centriste. Elle se dit «ouverte à tout» quant à la répartition des départements. «J'ai un caractère qui me permet de travailler dans tous les domaines», soulignant cependant que les finances et l'énergie sont «un département très intéressant». Et elle reprendrait également la chasse, car, dans sa famille, tout le monde en fait. «Chaque année, je vais à la chasse», ajoute la Zermattoise de 38 ans

5 Viola Amherd sort de sa tanière pour l'Euro féminin

La ministre des Sports Viola Amherd signe mardi à Berne une déclaration des droits humains pour le championnat d'Europe féminin de football 2025, organisé en juillet en Suisse. Par ce signal fort, la Confédération, l'UEFA, la Women's EURO 2025, l'association suisse de football et toutes les villes hôtes affirment vouloir s'engager en faveur de la diversité, de l'égalité des chances et de l'inclusion, que ce soit dans ou par le sport.