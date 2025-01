Au menu de ce lundi 13 janvier: les prêts Covid, les milliards engrangés par les caisses de pension, les risques de dumping salariale et les pistes pour lutter contre, et enfin un peu de foot avec la Swiss Football Night.

Près de 6,2 milliards de prêts Covid doivent encore être remboursés, soit un peu moins de la moitié des 16,9 milliards de crédits. Photo: keystone-sda.ch

C'est lundi, alors pour bien commencer cette semaine, Blick, avec le soutien de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses qui vont compter ce 13 janvier. C'est parti:

1 Les prêts Covid pèsent encore

Cinq ans après le début de la crise provoquée par le coronavirus, près de la moitié des prêts covid restent à rembourser en Suisse, remarque lundi «Le Temps». Sur les 16,9 milliards de francs de crédits transitoires garantis par la Confédération, 6,2 milliards de francs de crédit étaient encore en cours le 18 décembre 2024, selon les données du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral des finances. Du côté du nombre des prêts en attente de remboursement, 66'695 sur un total de 137'870 sont encore en cours, soit 48,3%. Ces prêts doivent être entièrement amortis d'ici à 2030. Certains secteurs, dont la restauration, peinent à les rembourser.

2 Le boom des caisses de pension

Les caisses de pension suisses ont gagné 90 milliards de francs en 2024, soit le double des rentes AVS versées chaque année, remarque lundi la «Neue Zürcher Zeitung» sur la base d'une estimation de la société de conseil Complementa. Les personnes actives obtiennent ainsi un taux d'intérêt moyen de 4% pour 2024 pour leur avoir. Les employés d'UBS et du groupe industriel Sulzer figurent parmi les mieux rémunérés, avec un taux d'intérêt de 9%. En revanche, les fonctionnaires fédéraux ne reçoivent qu'une bonification d'intérêt de 1,5%.

3 Les syndicats alertent sur le risque de dumping

La réglementation sur les notes de frais sur laquelle les syndicats cristallisent leur opposition au nouvel accord entre la Suisse et l'Union européenne (UE) ne concerne que 0,3% des emplois en Suisse, ont calculé lundi «24 heures» et la «Tribune de Genève», en se basant sur des données de 2023 du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Cette année-là, moins de 17'000 travailleurs détachés auraient été concernés par la réglementation, selon les journaux, qui les comparent aux 5,2 millions de salariés en Suisse. «Si on permet le dumping, il explosera», répond dans les journaux le président de l'Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard. «C'est parce qu'on impose en Suisse l'équivalence des conditions de travail que le travail détaché y garde des proportions maîtrisées», ajoute celui qui est aussi conseiller aux Etats (PS/VD).

4 Des pistes pour lutter contre le dumping salarial

En écho à Pierre-Yves Maillard, le directeur de l'Union patronale suisse Roland Müller évoque dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» de lundi plusieurs pistes pour empêcher le dumping salarial en Suisse dans le cadre des nouveaux accords européens. Il propose d'interdire le travail aux entreprises qui ne respectent pas les règles suisses. Un autre instrument serait le blocage des paiements par les donneurs d'ordre en Suisse aux entreprises européennes qui pratiquent le dumping salarial, ajoute-t-il. Des discussions entre les partenaires sociaux et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) portent par ailleurs sur des questions techniques, comme celle de la proportionnalité des mesures, poursuit-il. «Je pars du principe que nous trouverons des solutions dans de nombreux domaines.»

5 Qui sera la meilleur joueur 2024?

La Swiss Football Night couronnera lundi soir le meilleur joueur de la Super League en 2024. Les trois nominés sont le Servettien Dereck Kutesa, le Luganais Renato Steffen et le joueur des Young Boys de Berne Filip Ugrinic. Aucun des trois ne se détache vraiment. L'an dernier, c'est l'attaquant bernois Meschack Elia qui avait remporté le trophée.