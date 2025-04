496 ultra-riches vivent en Suisse grâce aux visas dorés. Photo: KEYSTONE

Le soleil devrait briller sur la Suisse romande ce mercredi 30 avril. Pour bien commencer cette journée placée sous le signe d'une météo clémente, Blick, avec l'aide de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des principales actus suisses du jour. C'est parti:

1 Les cantons romands, roi des «visas dorés»

Près de 500 personnes possèdent actuellement en Suisse un «visa doré», un programme offrant aux investisseurs étrangers un moyen légal et efficace d'obtenir la résidence suisse et, à terme, un passeport suisse, rapportent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund», se référant aux données du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Pour y avoir droit, des «intérêts publics importants» doivent exister. En pratique, le porte-monnaie est le facteur décisif: les cantons suisses offrent leur droit de séjour pour un montant compris entre 250'000 et un million de francs d'impôts par an. Et les cantons romands excellent dans ce domaine: Genève se place en première position avec 117 personnes vivant en mars 2025 avec ce type de visa, suivi de loin par le Valais (61), le Tessin (56), Vaud (45). Le cas le plus connu est celui du chanteur britannique Robbie Williams, qui vit dans le canton de Berne, rappellent les journaux.

2 Les Suisses, pas solidaire militairement avec l'Ukraine

Pas moins de 78% des Suisses déclarent ne pas vouloir être impliqués militairement dans le conflit en Ukraine, un taux nettement supérieur à la plupart des autres pays européens, révèle un sondage relayé mercredi par «Le Temps». Les Suisses se distinguent aussi par leur réticence à apporter un soutien à des nations souveraines lorsqu'elles sont attaquées, avec seulement 51% d'avis favorables contre 65% pour la moyenne des 29 pays sondés par la société d'études de marché Ipsos entre le 21 mars et le 2 avril. L'opinion des Suisses se rapproche le plus de celle des Hongrois, un pays dont le premier ministre Viktor Orban a un positionnement pro-Russie. A l'opposé, les Suédois sont les plus enclins à une intervention militaire en Ukraine (56%) et les plus solidaires (79%) pour apporter un soutien à un pays souverain agressé militairement.

3 La Suisse pas à l'abris d'une panne géante d'électricité

La dépendance «malsaine» de la Suisse à se fournir en électricité en Europe pendant l'hiver pourrait amener à une coupure de courant gigantesque comme en Espagne, avertit mercredi dans la «Tribune de Genève» et «24 Heures» Stéphane Genoud, professeur en gestion de l'énergie à la HES-SO Valais. Il rappelle que 30% de l'électricité consommée en Suisse en hiver provient de l'Europe. «Si la production européenne n'est plus suffisante pour couvrir tout le territoire, les négociations seront très difficiles à mener alors que chacun se préoccupera de ses propres besoins». Il préconise d'"agir très rapidement», en particulier en matière de parcs solaires alpins, de projets hydrauliques ou d'installation de panneaux solaires.

4 Le Gruyère AOP, grande victime de Trump

Le fromage Gruyère AOP subit déjà les contrecoups des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, écrivent mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». «Les intermédiaires [en] commandent moins ou attendent, car ils ne savent pas comment les choses vont évoluer», déclare dans les journaux Philippe Bardet, directeur de l'Interprofession du Gruyère. La faiblesse du cours du dollar pèse également sur la branche, ajoute-t-il. Les Etats-Unis sont le troisième plus gros acheteur de fromage suisse après l'Allemagne et l'Italie.

5 La Suissesse enlevée au Niger serait en vie

La Suissesse enlevée au Niger est en bonne santé, affirme mercredi la «Neue Zürcher Zeitung», qui cite le média nigérien Aïr Info. Elle se trouve entre les mains du groupe islamiste Etat islamique et serait détenue au Mali voisin. Le média nigérien dit avoir reçu, comme «preuve de vie», une photographie d'une Autrichienne de 74 ans, enlevée comme la Suissesse à Agadez, au Niger. La «NZZ» précise ne pas avoir pu vérifier de manière indépendante ces informations.