Au menu de ce lundi 4 novembre: Airbnb en Suisse, l'Abbaye de Saint-Maurice et les cas d'abus, les CFF qui luttent contre les agressions de son personnel, une mosquée genevoise ne sera pas dirigée seulement par des Suisses et pour finir les fonds verts ralentissent.

Les réglementations en Suisse sur Airbnb sont sans effet. Photo: Shutterstock

Bon lundi! C'est le début de la semaine, et pour commencer d'une bonne manière, Blick avec l'aide de l'ATS, vous propose cinq actus suisses qui vont compter ce lundi 4 novembre. Florilège:

1 Réglementer Airbnb ne sert à rien

Les politiques menées par les villes suisses pour réglementer les locations sur la plate-forme Airbnb sont sans effet, indiquent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», citant une analyse de la société de conseil AirDNA. Qu'il s'agisse de la limite supérieure de 90 jours pour les locations, de l'obligation d'enregistrement, du moratoire sur les nouvelles résidences secondaires ou de l'interdiction des locations de courte durée dans les zones résidentielles, tout cela n'a servi à rien. Nulle part, les locations n'ont diminué sensiblement, remarque l'analyse.

2 L'abbaye de Saint-Maurice poursuit sa réforme

Malgré le classement par le ministère public valaisan de l'entier des cas d'abus perpétrés au sein de l'Eglise catholique, l'abbaye de Saint-Maurice (VS) poursuit «sa réforme», assure lundi dans «24 Heures» son administrateur apostolique Jean-Michel Girard. Selon lui, il y aura encore de nombreuses étapes pour faire toute la lumière. «On ne peut pas encore tourner la page des abus dans l'Église» catholique, ajoute-t-il. L'enquête commandée par l'abbaye au procureur général de Neuchâtel «reste tout à fait d'actualité», poursuit le chanoine. «La justice s'est limitée aux cas signalés ou dénoncés, mais je pense que d'autres victimes potentielles méritent une démarche globale.»

3 Une campagne CFF pour son personnel

Les CFF veulent lutter contre les agressions visant leur personnel. En collaboration avec les partenaires sociaux, ils lancent lundi une campagne nationale pour plus de respect et de sécurité dans les trains et les gares. Chaque jour, des agressions verbales ou physiques sont commises contre des collaborateurs des CFF, déplore l'ex-régie fédérale.

4 La mosquée du Petit-Saconnex reste dans la ligue islamique mondiale

La mosquée du Petit-Saconnex (GE) et son école ne seront finalement pas dirigées par une institution suisse, indique dans «Le Temps» de lundi Mohammad Abdulkarim Alissa, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, l'organisation qui coiffe l'institution religieuse genevoise. «Les associations candidates ne correspondaient pas à nos critères en raison de leur discours politique islamique», explique-t-il. «Nous avons décidé de transformer le conseil d'administration en un conseil international, comprenant des personnalités de Suisse et d'ailleurs, pour garantir la diversité et la transparence.»

5 Les Suisses ne s'intéressent plus aux fonds verts

La demande de placements durables marque le pas en Suisse, révèle une étude de la Haute école de Lucerne, relayée lundi par la «Neue Zürcher Zeitung». De 2018 à 2023, les fonds durables, comme Green Stars, Green New Deal ou Green Planet, ont réussi à attirer 550 milliards de francs. L'afflux d'argent frais ne s'est élevé qu'à 23 milliards l'année dernière. Selon l'auteur de l'étude Brian Mattman, le rendement des indices de durabilité a été inférieur à celui du marché global. L'intérêt s'est particulièrement affaibli pour les fonds thématiques axés sur l'environnement, le climat ou l'énergie, ajoute-t-il.