Après 16 ans, George Clooney et Bienne, c'est fini!

C'est lundi et comme chaque début de semaine, Blick, avec l'aide del l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses. Alors que nous réserve l'actus ce 9 décembre? Réponse:

1 George Clooney ne siège plus à Bienne

George Clooney a quitté le conseil d'administration de Belenos Clean Power Holding SA, dont le siège est à Bienne, après 16 ans. Le nom de la star hollywoodienne a été effacé du registre du commerce vendredi, rapporte la «Berner Zeitung». Belenos appartient majoritairement au groupe Swatch et développe des technologies écologiques. Parallèlement, selon le quotidien alémanique, deux autres membres ont quitté le conseil d'administration. Daniela Aeschlimann, fille de l'ex-conseiller fédéral Johann Schneider Ammann, et l'ancien astronaute suisse Claude Nicollier. Le groupe Swatch n'a pas répondu aux sollicitations du journal.

2 Une alternative sur l'AVS

Alors que le sort de la votation AVS 21 se joue bientôt, entre admission et rejet du recours au Tribunal fédéral, la gauche croit à une troisième variante. Si le recours des Vert-e-s n’est pas totalement admis, ces derniers proposent – de façon subsidiaire – d’annuler uniquement la hausse de l’âge de la retraite des femmes. «Le seul élément qui pourrait empêcher l’annulation du vote, c’est la sécurité du droit en raison du fait que la hausse de la TVA est appliquée depuis janvier 2024», réagit le conseiller national Raphaël Mahaim (Vert-e-s/VD) dans la «Tribune de Genève» et «24 heures». Selon lui, les juges pourraient éviter cet écueil en acceptant le recours sur l’autre élément de la réforme qui n’est pas encore entré en vigueur. La conseillère nationale Jessica Jaccoud (PS/VD) estime «tout à fait imaginable de pouvoir annuler uniquement la votation sur l’AVS, puisque c’est sur celle-ci qu’il y a eu tromperie. Tout en donnant ensuite mandat au Conseil fédéral de modifier son dispositif sur la TVA.»

3 La colère gronde contre Valérie Ditttli

Dans le canton de Vaud, le personnel des services publics et parapublics se mobilise ce lundi. Les syndicats donnent rendez-vous aux salariés à 18h devant le Département des finances de la ministre Valérie Dittli à Lausanne pour exiger un rattrapage salarial à la suite des baisses de salaire réel dans les services public et parapublic du canton depuis 2020. Les organisations du personnel attendent du gouvernement qu'il ouvre rapidement des négociations dans ce sens.

4 Les millions en plus pour l'armée seront-ils validés?

Après le National, le Conseil des Etats se penche lundi sur le budget 2025 de la Confédération. Il devrait aussi valider une hausse de 530 millions de francs des dépenses d'armement. Alors que le National veut compenser cette somme notamment par des coupes massives dans la coopération internationale (-250 millions), la commission des finances des Etats propose un concept de compensation plus large avec une coupe de seulement 30 millions dans la coopération, mais plus importante dans l'asile (-185 millions).

5 Un négociant genevois épinglé en Namibie

La Coalition pour des multinationales responsables, derrière l'initiative éponyme qui a échoué en 2020 dans les urnes, épingle le négociant genevois IXM et un de ses anciens partenaires en Namibie, le groupe canadien Dundee Precious Metals (DPM), rapporte «Le Temps». DPM est accusé de grave pollution à l'arsenic dans cet Etat d'Afrique australe, ce qu'il conteste. Le groupe a longtemps exploité une fonderie de cuivre en Namibie, dont il revendait la totalité de la production à IXM. Le commerce a pris fin en août 2024 et l'usine, dont les déchets toxiques ont suscité la colère des riverains, a été vendue à un repreneur chinois. Pour la Coalition, cette nouvelle dénonciation devrait convaincre les Suisses de se doter d'une législation plus stricte vis-à-vis des multinationales