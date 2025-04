Au menu de ce jeudi 17 avril: des révélations sur l'affaire des colis piégés, un canton qui ne respecte pas sa propre loi, l'aller-retour des gens du voyage, un doux mélange de bouchons et d'intempéries et enfin la finale de hockey.

Une importante intervention avait eu lieu mercredi 12 mars près de l'école de Kung Fu dans laquelle le suspect enseignait. Photo: keystone-sda.ch

Que nous réserve l'actualité en ce jeudi 17 avril? Comme chaque jour de la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un petit florilège des actus suisses jour. En voiture.

1 Colis piégés à Genève: un suspect aux contacts intriguants

Le suspect dans l'affaire des colis piégés à Genève avait ses entrées au sein de la police et de l'armée, affirme jeudi la RTS sur son site en ligne. Selon le média de service public, ce photographe de guerre, passionné d'armes, était également proche du milieu du renseignement. Il serait un informateur régulier du Service de renseignement de la Confédération (SRC) depuis des années. Arrêté en mars, l'homme est soupçonné d'avoir voulu faire chanter l'horloger genevois Patek Philippe et d'avoir visé des employés avec des envois piégés. Deux personnes, un homme et une fille, ont été blessées par les engins piégés.

2 Le canton de Vaud fait fi... de sa propre loi

Pendant treize ans, le canton de Vaud n'a pas respecté sa loi sur le bouclier fiscal, révèle jeudi «Le Temps». Depuis son introduction en 2009, l'administration fiscale n'a pas pris en considération la totalité des revenus pour le calcul du bouclier, avec pour conséquence que de riches contribuables ont été moins taxés qu'ils n'auraient dû l'être. Résultat, des dizaines de millions de francs ont potentiellement échappé aux caisses de l'Etat. Cette mauvaise application de la loi n'a été rectifiée que quelques mois avant le départ du ministre vaudois des finances d'alors, Pascal Broulis, en 2022, alors que l'erreur était connue au moins depuis un arrêt du Tribunal fédéral (TF) de 2018.

3 Les gens du voyage de retour à la Vue-des-Alpes

Les gens du voyage forcés à rebrousser chemin mardi en Valais sont retournés sur l'aire de transit de La Vue-des-Alpes (NE), d'où ils venaient, rapportent jeudi «ArcInfo», «Le Nouvelliste», «24 Heures» et la «Tribune de Genève». Le groupe de Roms français, composé d'une cinquantaine de caravanes, s'apprête à y rester un mois. «Nous essayons de trouver un terrain privé dans le canton de Fribourg», indique dans «ArcInfo» et «Le Nouvelliste» le pasteur responsable du groupe, dont la famille voyage en Suisse depuis 40 ans. «Nous n'avons jamais vécu ça», ajoute-t-il à propos de l'intervention de la police valaisanne, qui a bloqué l'autoroute A9 pendant près de huit heures. «La police valaisanne [...] dit que nous étions entrés illégalement. C'est faux, archifaux», poursuit-il, montrant au journaliste un contrat signé avec un camping privé à Gampel (VS), où le groupe devait s'installer. Même la taxe de séjour avait été payée.

4 Les intempéries, fossoyeuses des bouchons de Pâques?

Le mauvais temps annoncé pour le Tessin pourrait avoir un impact en fin de semaine sur les traditionnels bouchons de Pâques au tunnel routier du Gothard, écrivent jeudi la Basler Zeitung, la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Un certain nombre d'annulations provenant de Suisse alémanique ont été enregistrées, indique Sonja Frey d'HotellerieSuisse Ticino. Mais selon Ticino Turismo, le nombre d'annulations est moins élevé que l'année dernière. Le taux d'occupation devrait samedi atteindre 60,1%. Dans les campings du TCS, le taux d'annulation est actuellement de 20%.

5 Le LHC doit (déjà) se ressaisir

Battu 3-0 mardi à Malley, le Lausanne Hockey Club (LHC) joue jeudi soir à Zurich son 2e match de la finale des play-off de National League de hockey sur glace face aux Zurich Lions. La tâche du LHC s'annonce difficile, les Zurichois ayant remporté les 14 dernières parties disputées à domicile dans le cadre des play-off. La finale se dispute au meilleur des sept matchs. L'an dernier, Zurich l'avait emporté 4-3 contre Lausanne.