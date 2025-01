Au menu de ce mercredi 15 janvier: La relance de Stadler, Aldi pique la place de Coop, Securitas se fait des millions grâce au SEM, le sommet de l'énergie à Berne, et pour finir un peu de hockey avec une demi-finale sous tension.

Le constructeur de trains Stadler veut lever la semaine prochaine le chômage partiel des 119 employés de l'usine d'Altenrhein (SG). Photo: KEYSTONE

«S'il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est dehors», selon les températures négatives et le dicton du jour, nous devriont être à la moitié de l'hiver. Alors pour vous accompagner dans cette journée froide du mercredi 15 janvier, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des actualités qui vont compter aujourd'hui. On y va:

1 Stadler relance son usine de Saint-Gall

Le constructeur de trains Stadler veut lever la semaine prochaine le chômage partiel des 119 employés de l'usine d'Altenrhein (SG). Cette décision s'explique avec l'amélioration de l'activité du sous-traitant de Sierre (VS), touché par les inondations, rapporte le «St. Galler Tagblatt». L'année dernière, Stadler a également été affecté par des intempéries en Espagne. Les inondations continuent d'avoir un impact sur les livraisons. «Les retards varient de quelques semaines à plusieurs mois», a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

2 A Bâle, Aldi prend la place de Coop

Aldi va remplacer Coop sur la passerelle de la gare de Bâle. Le discounter a obtenu pour la première fois un espace commercial permanent dans une gare CFF, rapporte la «Basler Zeitung». Les trois entreprises concernées ont confirmé le changement au journal. Coop doit quitter la surface commerciale fin avril 2026, car les CFF n'ont pas prolongé le contrat de location. Aldi explique son succès grâce au «concept de haute fréquence» développé spécialement pour le magasin de la gare de Bâle. Le discounter a investi un million de francs dans la nouvelle enseigne.

3 Le SEM remplit les poches de Securitas

Entre 2018 et 2023, l'entreprise Securitas a reçu du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) des mandats d'une valeur de 283 millions de francs. Aucune entreprise n'a reçu autant d'argent de la Confédération dans le domaine de l'asile, rapporte Blick. En 2023, le volume des commandes a augmenté de 73% par rapport à l'année précédente. A l'époque, plus de dix centres d'hébergement temporaires pour requérants d'asile avaient été ouverts, a expliqué le SEM pour justifier cette hausse. Selon Blick, près de 77 millions de francs ont été versés à Securitas en 2023 pour assurer la sécurité des centres fédéraux d'asile. En outre, d'autres entreprises de sécurité, comme le groupe Protectas, auraient reçu la même année des mandats pour un montant de 37 millions de francs.

4 Albert Rösti et l’UE en sommet énergétique à Berne

L'Association des entreprises électriques et Electrosuisse tiennent leur Congrès annuel ce mercredi à Berne. Le conseiller fédéral Albert Rösti et l'ambassadeur de l'Union européenne Petros Mavromichalis y évoqueront notamment la collaboration entre la Suisse et l'UE.

5 Demi-finale sous tension après le changement d’entraîneur

Genève-Servette et les Zurich Lions seront aux prises ce soir dès 20h15 aux Vernets pour leur demi-finale aller de Champions Hockey League. Les Genevois, tenants du trophée, ont récemment changé d'entraîneur tout comme d'ailleurs les Zurichois, champions de Suisse en titre.