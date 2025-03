Katharina Gasser, directrice de la Roche Suisse s'insurge contre le rabais sur les médicaments à fort chiffre d'affaire.

1 La fronde de Roche Suisse contre le rabais sur les médocs

La directrice de l'entité suisse du groupe pharmaceutique Roche, Katharina Gasser, critique dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» de jeudi les rabais prévus par le Parlement sur les médicaments à fort chiffre d'affaires. Elle les qualifie d'«impôt punitif contre l'innovation», pointant des politiciens qui agissent à court terme. L'industrie pharmaceutique contribue déjà de manière considérable à la maîtrise des coûts, notamment par le biais d'un contrôle régulier des prix, qui permet d'économiser 1,6 milliard de francs par an, relève Katharina Gasser. Selon elle, pour réduire les coûts de la santé, le système doit devenir plus efficace «en favorisant les soins ambulatoires, en numérisant enfin et en évitant les examens redondants».

2 Lausanne croule sous les locaux commerciaux

La multiplication des fermetures de magasins en Suisse laisse des milliers de mètres carrés de surfaces de vente vacantes, constate jeudi Blick. Selon une analyse du groupe Swiss Marketplace (SMG), 1600 locaux commerciaux totalisant 384'000 mètres carrés cherchent actuellement preneurs, ce qui correspond à la surface de 54 terrains de football. La ville de Lausanne est particulièrement touchée avec 22'000 mètres carrés disponibles, suivie de Bienne avec 12'500 et de Zurich avec 10'000 mètres carrés.

3 La Suisse épargnée par Trump?

Les relations commerciales entre la Suisse et les Etats-Unis devraient rester sur une dynamique très favorable, malgré les menaces de droits de douane du président américain Donald Trump, estime dans «Le Temps» de jeudi Rahul Sahgal, directeur de la chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. «Il ne faut pas céder à la panique», car l'économie suisse fait exactement ce que veut le milliardaire républicain, en créant des emplois, en investissant et en apportant du savoir-faire, ajoute-t-il. «La Suisse est le plus grand investisseur en recherche et développement aux Etats-Unis», souligne-t-il, précisant en outre que «nous payons les salaires les plus élevés aux Etats-Unis en moyenne».

4 Centaines de milliers de Vaudois toujours fichés

Cinq ans après la pandémie de Covid-19, les informations personnelles de centaines de milliers de Vaudois sont toujours conservées par le canton de Vaud, sous l'égide du médecin cantonal, sans base légale claire, rapporte jeudi le journal «24 heures». Trois des cinq bases de données stockées sont liées au dispositif de traçage mis en place en 2020, qui permettait d’identifier les personnes positives, leurs proches et leurs contacts intimes. «A la lecture des fiches descriptives des cinq fichiers, il semble que certaines données auraient dû être détruites ou anonymisées», indique dans le journal la préposée vaudoise à la protection des données Cécile Kerboas. «Nous allons intervenir auprès de l'Office du médecin cantonal», ajoute-t-elle.

5 Colis piégés: deux frères détenus à tort réclament 130'000 francs

Les deux frères détenus à tort dans le cadre de l'affaire des colis piégés à Genève demandent des indemnisations à l'autorité pénale fédérale pour un montant total de 130'000 francs, relate jeudi la «Tribune de Genève». Ces prétentions financières couvrent «le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté» de six jours pour le cadet et de près de six semaines pour l'aîné. Le montant requis couvre également les honoraires des avocats ainsi que le dommage économique subi par les deux hommes interpellés le 18 décembre 2024. Un nouveau suspect a été arrêté la semaine dernière à Genève. Il est soupçonné d'avoir voulu faire chanter l'horloger genevois Patek Philippe et d'avoir visé des employés avec des envois piégés. Deux personnes, un homme et une fille, ont été blessées par les engins piégés.