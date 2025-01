L'engorgement des tribunaux suisses menace la qualité de la justice

Sous le soleil ou dans le brouillard hivernal, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous accompagne tout au long de la semaine pour vous proposer un florilège des actus suisses. Alors que peut bien nous réserver l'actualité ce mardi 28 janvier? Réponse:

1 Une justice plus clémente

Près de 17'000 affaires étaient en attente devant les tribunaux en Suisse, soit une augmentation d'un quart en cinq ans, selon les journaux alémaniques du groupe Tamedia. La longueur des procédures a conduit à l’octroi de réductions de peine et de sanctions plus légères. Pour les victimes, ces délais représentent une lourde charge mentale. Les tribunaux adopteraient par ailleurs des mesures susceptibles de compromettre la qualité de la justice. Par exemple, certains employés sont affectés à des tâches en dehors de leur domaine de spécialité. Dans plusieurs cantons, on observe également une hausse du recours à des juges extraordinaires et à temps partiel.

2 Les nommés des Quartz 2025

On connaîtra mardi soir les titres des films nominés pour les Quartz 2025, le prix du cinéma suisse. Les nominations, annoncées aux Journées de Soleure, préfigurent les prix, qui seront décernés par l'Office fédéral de la culture le 21 mars à Zurich. L'an dernier, le film «Blackbird Blackbird Blackberry» d'Elene Naveriani avait remporté le prix du meilleur film suisse de fiction et «L'audition» de Lisa Gerig, celui du meilleur documentaire. Le grand favori «Bisons» du Fribourgeois Pierre Monnard était reparti avec trois Quartz.

3 La réforme de l'apprentissage de commerce inquiète

Un an et demi après l'introduction de la réforme de l'apprentissage de commerce, la responsable de la Société suisse des employés de commerce a tiré un bilan intermédiaire et rejeté les critiques. La charge de travail des enseignants a augmenté, a déclaré Melinda Bangerter, responsable de la formation de la société susmentionnée, à la «Neue Zürcher Zeitung». Désormais, les formateurs n'enseignent plus une matière concrète, mais des compétences interdisciplinaires appelées compétences opérationnelles. Ces changements suscitent toujours des inquiétudes chez certains, a-t-elle déclaré.

4 L'avenir de la mobilité

Avec le «non» en votation aux autoroutes élargies et les coûts plus élevés qu'attendus de l'infrastructure ferroviaire, les défis en matière de transport sont nombreux. Le conseiller fédéral en charge du dossier Albert Rösti présente mardi lors d'une conférence de presse les prochaines étapes.

5 Passage de témoin à l'Eurovision

Carina Nilsson, la présidente du conseil municipal de Malmö, sera à Bâle mardi pour passer le témoin du concours Eurovision de la chanson au président du gouvernement de Bâle, Conradin Cramer, et à la SSR. Les demi-finales de l'édition 2025 seront ensuite tirées au sort.