Des avocats suisses accusés de magouiller avec des Russes se défendent

Au menu de ce 1er novembre: des suisses visés par les Etats-Unis, l'augmentation des fraudes grâce à l'IA, le prix de la casquette du général Guisan révélé, la réunion entre Guy Parmelin et les agriculteurs et pour finir la nomination d'un Suisse aux NJR musique awards.

Des avocats suisses sont accusés d'avoir aidé des clients russes à contourner les sanctions américaines. Ils affirment être des «pions sacrifiés». Photo: Shutterstock

Plus que quelques heures... et c'est le week-end! Pour tenir le cap, Blick avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses de ce vendredi 1er novembre. On embarque:

1 Les Etats-Unis veulent la peau de ses deux Suisses

Les deux avocats zurichois, sanctionnés par les autorités américaines qui les accusent d'avoir aidé des clients russes à contourner les sanctions américaines, se considèrent vendredi dans la comme des «pions sacrifiés». Ils rejettent les accusations, et affirment n'être intervenus que comme «intermédiaires administratifs» entre les banques et les sociétés offshore. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'ensemble du secteur est dans le collimateur des autorités américaines, assurent-ils. «Les Etats-Unis travaillent par menaces. Ils présentent nos deux têtes décapitées pour intimider toute la place financière suisse», déclare l'un d'eux.

2 L'IA, l'amie des fraudeurs?

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) provoque une hausse de la fraude à l'investissement sur Internet, met en garde vendredi la «St. Galler Tagblatt», en se référant à une étude de l'entreprise de logiciels d'authentification Signicat. L'IA est utilisée dans 42% des tentatives de fraude dans le secteur financier, affirme Signicat. Les tentatives de fraude à l'investissement ont, elles, augmenté de 80% au cours des trois dernières années.

3 Combien vaut la casquette du général Guisan?

Dérobée en 2018, la casquette volée d'Henri Guisan, commandant en chef de l'armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale, a refait surface. C'est la commune d'Avenches (VD) qui a remis la main dessus sur un site de vente aux enchères. Dans un premier temps, la localité a refusé d'indiquer combien elle avait déboursé pour récupérer le fameux couvre-chef. Blick, en invoquant la loi sur l'information, a réussi à connaître le montant de la dépense. La commune d'Avenches a déboursé 4500 francs.

4 Guy Parmelin à l'écoute des agriculteurs

Le ministre de l'économie Guy Parmelin réunit les milieux agricoles suisses vendredi pour trouver un moyen de diminuer les charges administratives des paysans. Cette demande est au cœur de la révolte qui a agité le monde agricole ces derniers mois. Face au mouvement de colère des agriculteurs, le canton de Vaud avait déjà annoncé en mars réduire les contrôles.

5 Nuit Incolore au NRJ musique Awards

Un Suisse figure parmi les nommés des NRJ musique Awards 2024 dont on connaîtra les lauréats vendredi soir à Cannes, en France. Il s'agit du Valaisan Nuit Incolore qui concoure dans la catégorie Collab'/Duo francophone pour sa participation au titre «Je cours» du groupe Kyo.