Ce «roi» excentrique annexe discrètement la Suisse

Le soleil devrait briller ce lundi 7 avril en Suisse romande. Et pour accompagner cette éclaircie, Blick vous propose, avec l’aide de l’ATS, un tour d’horizon des actus suisses à ne pas manquer. On embarque:

1 Jonas Lauwiner construit son royaume

Un Zougois excentrique de 30 ans, Jonas Lauwiner, qui s'est autoproclamé «roi de Berthoud» (BE), a déjà annexé pas moins de 149 terrains dans neuf cantons et 83 routes en revendiquant des sites n'appartenant à personne en Suisse, indiquent lundi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Sa stratégie consiste à rechercher dans les registres fonciers des terrains ou des bâtiments abandonnés volontairement par leur propriétaire, souvent en cas de faillite ou de décès, et qui reviennent aux communes. Si celles-ci n'en ont pas l'utilité, ils peuvent être acquis pour 200 ou 300 francs. En quelques années, le «roi de Berthoud» a ainsi mis la main sur 114'000 mètres carrés.

2 La crise du logement frappe les Alpes suisses

Le manque de logements atteint un niveau «préoccupant» dans les régions de montagne en Suisse, remarque lundi le «Tages-Anzeiger», citant l'Office fédéral du logement (OFL). Dans des régions comme Interlaken (BE), Zweisimmen (BE), Coire (GR) et St-Moritz (GR), la tension est décrite comme «maximale». La pénurie de logements s'y est fortement aggravée, en quelques années seulement. Le taux de logements vacants de toutes les communes touristiques était de 2% en 2018, mais il est désormais tombé à 0,8%. «Les jeunes familles doivent partir parce qu'il n'y a rien d'abordable dans leur propre commune», explique dans le journal le directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), Thomas Egger. Les travailleurs saisonniers sont particulièrement touchés, ajoute-t-il.

3 L'UNIGE soupçonnée de plagiat

L'université de Genève est accusée de plagiat dans son rapport publié le 10 mars par le comité scientifique créé en marge de l'occupation propalestinienne pour se pencher sur la question du rôle de l'institution dans le débat public publié, rapporte lundi «Le Courrier». Selon des chercheurs de l'université, une partie du rapport reprend des pans entiers du concept de «réserve institutionnelle», sans mentionner son auteure française. Interrogé, le président du comité scientifique, le politologue Frédéric Esposito, répond qu'il s'agit d'un travail collectif et que le texte a fait l'objet d'une vérification par un logiciel anti-plagiat. Quant à l'université, elle dit vouloir examiner le texte «dans les meilleurs délais et avec la plus grande attention».

4 La Suisse surtaxée par erreur par les Etats-Unis?

Si les Etats-Unis s'étaient basés sur 2022, les droits de douane fixés pour les biens suisses auraient été de 19% et non de 31%, relate lundi «Le Temps», reprenant un calcul de «The Economist». En général, «il faut faire une moyenne sur trois ou cinq années pour lisser les résultats et éviter les exceptions annuelles, dans un sens ou dans l'autre», explique dans «Le Temps» Stéphane Garelli, professeur d'économie à l'International Institute for Management Development (IMD) et à l'université de Lausanne. «L'or a sans doute eu un impact significatif en 2024, sachant que, se préparant à la politique tarifaire qui allait être mise en place, beaucoup d'Américains en ont acheté massivement», relève l'économiste François Savary, cofondateur de la société de gestion de fortune Genvil, pour expliquer cette fluctuation des flux commerciaux entre 2019 et 2024.

5 80'000 travailleurs concernés par cette négociation

Les syndicats Unia et Syna présentent lundi devant la presse leur position en vue de la renégociation de la convention nationale du secteur principal de la construction. Cette convention expire cette année et doit être renégociée. Elle règle les conditions de travail de quelque 80'000 travailleurs de la construction et est l'une des conventions collectives de travail les plus importantes de Suisse, rappellent les deux syndicats.