La comète C/2025 A6 Lemmon sera visible dans le ciel suisse entre le 12 octobre et le 2 novembre. Considérée comme la plus brillante de l'année, elle pourrait être observable à l'œil nu dans des conditions optimales. Rien qu'avec des jumelles, il y aura du spectacle.

La comète la plus brillante de 2025 est bientôt visible à l'oeil nu!

La comète la plus brillante de 2025 est bientôt visible à l'oeil nu!

La comète Lemmon et sa queue seront peut-être visibles à l'œil nu dans les prochains jours. Photo: Dimitrios Katevainis / Wikimedia Commons

Léo Michoud Journaliste Blick

Sortez vos jumelles ou levez les yeux au ciel! La comète C/2025 A6 Lemmon sera visible dans la nuit suisse dans les prochaines semaines. Si le ciel est dégagé et bien sombre, les amateurs pourront même observer l'objet céleste à l'œil nu – bien que les jumelles sont conseillées.

Lemmon est «la comète la plus brillante de l'année», se réjouit MétéoNews, ce mardi 7 octobre sur son blog. Question dates, la meilleure période pour l'observer se situe entre le 12 octobre et le 2 novembre, et la luminosité maximale sera atteinte à la fin octobre.

Ça faisait longtemps

Sa magnitude apparente – son degré de brillance vue de la Terre – pourrait atteindre 4, voire 3. «A titre de comparaison, l'étoile Polaire a une magnitude apparente d'environ 2 mag et est 2,5 fois plus lumineuse qu'un objet de 3 mag», précise MétéoNews. Dans les constellations, il faudra regarder sous la Grande Ourse pour trouver la comète, suivie de sa queue de plasma et de poussières.

Découverte le 3 janvier dernier depuis un observatoire placé sur le Mont Lemmon, en Arizona (USA), la comète sera la plus proche de la Terre le 21 octobre – elle sera alors à 90 millions de kilomètres. Sa période orbitale est d'environ 1350 années, c'est-à-dire qu'elle met plus d'un millénaire pour faire le tour du Soleil.