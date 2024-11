Plus de postes, moins de vacance, l'emploi prospère en Suisse

Industrie et construction ont connu un essor moins vifs que les services en termes d'emplo au troisième trimestre. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le marché helvétique de l'emploi a pris de l'embonpoint au troisième trimestre, tandis que s'est contracté le nombre de postes à pourvoir. Les entreprises ont observé une atténuation de leurs difficultés chroniques à embaucher du personnel qualifié, mais affichent une prudence encore exacerbée pour l'avenir à court terme.

Seules 10,9% des entreprises sondées pour le traditionnel baromètre de l'emploi de l'Office fédéral de la statistique (OFS) envisagent encore d'étoffer leurs effectifs à brève échéance, contre 12,4% un an plus tôt. Elles sont aussi désormais 5,0% à considérer des réductions, au lieu de 4,5%, soulignent les statisticiens fédéraux dans leur publication lundi. Hors agriculture, le nombre d'emplois en Suisse s'est enrichi entre juillet et fin septembre de près de 66'000 postes sur un an à 5,53 millions. Le volume d'emploi a enflé de 1,4% à 58'600 équivalents plein-temps.