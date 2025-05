Le Conseil fédéral veut soulager les communes en prenant en charge les coûts restant avec l'aide des cantons concernés. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons pourraient toucher un soutien financier supplémentaire suite aux intempéries de juin 2024. Le Conseil fédéral prévoit de transmettre une demande en ce sens au Parlement.

Il a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’élaborer un message spécial à l’intention du Parlement concernant l’octroi d’une aide fédérale extraordinaire. Une consultation est prévue pour l’automne 2025, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

Les intempéries de fin juin 2024 ont eu de graves conséquences pour les régions. On dénombre dix morts et trois personnes sont toujours disparues, des bâtiments et des routes ont été inondés, un pont s’est écroulé, coupant ainsi l’accès à la partie supérieure du Val Maggia. Des lignes électriques et des canalisations d’eaux usées ont été détruites. Dans le Val Mesolcina, l’autoroute A13 s’est effondrée.

Aide extraordinaire de 36 millions

Le Conseil fédéral a rapidement soumis au Parlement des crédits supplémentaires d’un montant total de 56,5 millions de francs. En mars 2025, le Tessin a demandé une aide supplémentaire en raison de l'impact particulier sur le Val Maggia.

Au motif que certaines communes du Val Maggia ont été particulièrement impactées par les intempéries, le canton du Tessin a demandé à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en mars 2025, une aide supplémentaire de la Confédération.

Pour répondre aux besoins des cantons, le Conseil fédéral prévoit que les coûts restants occasionnés dans les communes fortement touchées soient pris en charge à parts égales par la Confédération et le canton concerné. Pour la Confédération, cela représente environ 36 millions de francs. Le cofinancement par les cantons est une condition sine qua non à l’octroi d’une aide supplémentaire de la Confédération.