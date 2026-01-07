Nicolas Rimoldi, président de Mass-Voll, voit sa condamnation confirmée par le Tribunal fédéral. En 2021, il avait mené des manifestations illégales, bloquant la circulation et une voiture de police.

Le président de «Mass-Voll» est condamné pour contrainte

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation de Nicolas Rimoldi pour contrainte. En 2023, le président du mouvement «Mass-Voll» a écopé d'une peine pécuniaire avec sursis devant la justice lucernoise.

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral rejette tous les griefs de Nicolas Rimoldi. Ce dernier a été condamné pour avoir dirigé des cortèges de protestation sur la voie publique à deux reprises en 2021 et d'avoir ainsi entravé le trafic motorisé. Pour la contrainte, la 1ère Cour de droit pénal renvoie à ses considérations et à sa jurisprudence dans des cas analogues, tels les blocages de rues par des militants climatiques.

En outre, les juges de Mon Repos confirment la condamnation de Nicolas Rimoldi pour entrave à l'activité de la police, opposition aux actes de l'autorité et manifestation non autorisée. Au cours d'une de ces réunions, le président de Mass-Voll avait notamment bloqué une voiture de police en plaçant son pied devant une roue. Le mouvement Mass-Voll a été créé en février 2021 afin de s'opposer aux mesures de lutte contre le Covid. Il est proche en Suisse romande des «Amis de la Constitution».