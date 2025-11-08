DE
L'historienne Rebekka Wyler
Le Syndicat des services publics a élu une nouvelle secrétaire générale

Lors de son assemblée des délégués samedi à Zurich, le Syndicat des services publics (SSP) a élu Rebekka Wyler au poste de secrétaire générale. Elle succède à Natascha Wey. Elle co-dirigera le syndicat avec Christian Dandrès, conseiller national (PS/GE).
Publié: 14:58 heures
Le SSP a élu samedi Rebekka Wyler au poste de secrétaire générale (archives).
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Syndicat des services publics (SSP) a désigné Rebekka Wyler comme nouvelle secrétaire générale lors de son assemblée des délégués samedi à Zurich. Elle succède à Natascha Wey et dirigera le syndicat conjointement avec le conseiller national genevois Christian Dandrès (PS).

Historienne de formation, Rebekka Wyler a été jusqu’en 2024 co-secrétaire générale du Parti socialiste suisse. Elle possède une longue expérience en stratégie politique, en organisation et en communication, souligne le SSP dans un communiqué. Elle prendra ses fonctions en février 2026. Christian Dandrès a relevé que «l’élection de Rebekka Wyler marque un tournant décisif qui permet au SSP de sortir renforcé d'une période difficile».

Au printemps dernier, deux secrétaires centrales ont démissionné du SSP, de même que la secrétaire générale Natascha Wey. Des organisations régionales alémaniques du syndicat avaient critiqué le style de direction du Genevois. Les sections romandes avaient apporté leur soutien à Christian Dandrès.

