La gare de Lausanne accueille 23 grandes photos des JO de Paris

Une exposition de photos olympiques grand format orne la gare de Lausanne. Vingt-trois clichés du CIO célèbrent les JO de Paris 2024 et le statut de capitale olympique de Lausanne. C'est un prélude à l'expo 'Le sport à l'épreuve' prévue en 2025.

Photo: © CIO / Christophe Moratal

ATS Agence télégraphique suisse

Les Jeux olympiques de Paris 2024 s'exposent en photographies grand format à la gare de Lausanne. Vingt-trois images issues des collections photographiques du Comité international olympique (CIO) y sont visibles depuis jeudi et servent d'introduction à l'exposition «Le sport à l'épreuve» qui sera présentée conjointement par Photo Elysée et le Musée Olympique au printemps 2025.

Conçue par le Musée Olympique avec la participation de Photo Elysée et le soutien des CFF, de la Fondation Lausanne Capitale Olympique et de la Ville de Lausanne, cette exposition «prologue» orne les couloirs de la gare ainsi que ses principales entrées nord et sud. L'idée est de célébrer les liens unissant la Ville de Lausanne au Mouvement olympique ainsi que le 30e anniversaire de sa désignation officielle comme «capitale olympique».

Au total, 23 images issues des collections du CIO, qui comptent actuellement près d'un million de clichés, illustrent la vitesse et l'habileté des athlètes en mouvement, leurs expressions de concentration et de joie, ainsi que de nombreux moments marquants des épreuves, écrivent les responsables dans un communiqué.

L'exposition «Le sport à l'épreuve» a été initialement produite par les deux institutions dans le cadre des Rencontres de la Photographie d'Arles 2024. En parcourant un patrimoine photographique largement inédit, provenant à la fois du fonds du CIO et de Photo Elysée, cette expo offre un récit qui met en lumière la photographie du sport et des Jeux olympiques en particulier. Elle sera présentée en deux parties distinctes: à Photo Elysée du 28 mars au 18 août 2025, et au Musée Olympique de mai à septembre 2025.