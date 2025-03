1/8 Depuis 2021, les jeunes de 16 ans peuvent conduire des motos de 125 cm3 (A1) en Suisse. Photo: Philippe Rossier

Raoul Schwinnen

Il y a cinq ans, afin de s'adapter à la législation européenne, l'Office fédéral des routes (OFROU) révisait sa réglementation sur le permis moto, ce qui a suscité une grande indignation chez les spécialistes de la branche. En effet, cette révision permet depuis 2021 aux personnes âgées de 16 ans seulement de conduire des motos de 125 cm³ (catégorie A1), alors qu’auparavant, la majorité était requise pour cette catégorie.

« Un jeune de 16 ans peut obtenir un permis d’élève, monter sur une moto de 125 cm³ et rouler sur l’autoroute Willi Wismer, président de l’Association des moniteurs de conduite de Zurich »

«Cette décision, prise sans mesures d’accompagnement, était tout simplement irresponsable», déclare Willi Wismer, président de l’Association des moniteurs de conduite de Zurich et de l’organisation Roadcross. «Aujourd’hui, un jeune de 16 ans peut obtenir un permis d’élève, monter sur une moto de 125 cm³ et rouler sur l’autoroute sans aucun accompagnement», s’indigne-t-il.

Michael Gehrken, président de la fédération des moniteurs de conduite suisses L-drive, est du même avis: «Les conducteurs de 16 ans doivent être mieux formés et sensibilisés aux dangers liés à ces machines et à ces types de vitesses.»

A 16 ans, on est trop audacieux

Les deux experts fondent leurs opinions notamment sur les chiffres d'accidents et les analyses récemment publiées par l'OFROU. Entre 2021 et 2023, le nombre d’accidents impliquant des conducteurs de motos de 125 cm³ dans la tranche d’âge de 16 à 17 ans a plus que doublé par rapport à la période de 2018 à 2020.

Willi Wismer, qui donne lui-même des cours de conduite moto, sait par expérience que les jeunes conducteurs de moins de 18 ans sont bien plus audacieux que les plus âgés. «De nombreux jeunes, en particulier chez les garçons, ont du mal à évaluer correctement la vitesse et les dangers associés», explique-t-il. Pour l'expert il est donc évident que «l’adoption du droit européen et la réduction de l’âge minimum de 18 à 16 ans sont des erreurs».

La majorité, et une meilleure formation

Il appelle donc à ce que les motos de 125 cm³ soient réservées aux conducteurs de 18 ans et plus, ou que des mesures alternatives, comme des formations plus ciblées, soient mises en place. Car selon lui, l'amélioration souhaitée ne pourra être atteinte que par un véritable travail de prévention.

La formation pratique de base sera révisée

Apparemment, l'OFROU a également pris conscience de la nécessité d'agir en raison de l'augmentation importante du nombre d'accidents. «Afin de réduire le nombre d'accidents, l'OFROU examinera dans les prochains mois les mesures possibles avec les groupes d'intérêt concernés», confirme son porte-parole Thomas Rohrbach.

Des ajustements dans la formation sont envisagés, par exemple, en modifiant le contenu ou la durée de la formation pratique de base, ou en introduisant des cours obligatoires. «La mise en œuvre de ces mesures se fera dans le cadre d'un projet en cours visant à réviser la formation pratique de base», indique Thomas Rohrbach, «et la consultation nécessaire est prévue pour 2027», ajoute-t-il.

« Le fait qu'il y ait davantage d'accidents est principalement dû à l’augmentation du nombre de petites motos immatriculées Markus Lehner, de l’association des importateurs suisses de motos et de scooters Motosuisse »

Markus Lehner, de l’association des importateurs suisses de motos et de scooters Motosuisse, n'est pas satisfait des derniers développements et des discussions concernant un éventuel retour à l’ancienne réglementation sur le permis de conduire. Il explique: «Les motos de 125 cm³ sont techniquement sûres, avec des freins ABS et des moteurs modernes et économes en carburant.»

Les accidents ont doublé mais les motos aussi

Selon lui, «le fait qu'il y ait davantage d'accidents est principalement dû à l’augmentation du nombre de petites motos immatriculées. Le nombre de nouvelles immatriculations par an a plus que triplé depuis 2021. Aujourd’hui, il y a environ 60'000 motos de 125 cm³ sur nos routes, alors qu’avant la modification de la loi en 2021, il n’y en avait que 36'000. Donc oui, le nombre d’accidents a augmenté, mais le nombre de motos de 125 cm³ a presque doublé durant cette période.»

Les importateurs ne sont pas fondamentalement opposés aux mesures

Il y a cinq ans, la catégorie des motos était donc adaptée, notamment pour harmoniser la législation suisse avec celle de l'Union européenne. Cette modification a aussi été motivée par le fait que les motos de 50 cm³, autorisées jusqu’alors pour les jeunes de 16 ans dans le cadre d'un système spécifique suisse, étaient devenues obsolètes sur le plan technique.

Dans l'UE des mesures ont déjà été prises

Selon Markus Lehner, l'Association des importateurs ne s'oppose pas fondamentalement aux ajustements dans le domaine de la formation: «Toute mesure visant à prévenir les accidents potentiels doit être examinée. Nous sommes particulièrement ouverts aux changements dans le domaine de la sensibilisation et de la formation à la conduite. Mais ceux qui se contentent de brandir le doigt en donnant des interdictions risquent de ne pas avoir de succès auprès des jeunes.»

Et l'importateur de conclure: «Dans des pays de l'UE comme l'Allemagne ou la France, où les jeunes de 16 ans peuvent conduire des motos de 125 cm³ depuis des années, des mesures ont été prises en conséquence.»