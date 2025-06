Une rave-party illégale à Malleray (BE) s'est terminée avec le départ des participants. Le maire de Valbirse confirme que le site a été nettoyé, malgré l'herbe piétinée. Les deux policières blessées lors de l'intervention se portent bien.

«Je reconnais que le site a été bien rangé», a précisé le maire de Valbirse. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les centaines de participants à la rave-party illégale qui a eu lieu ce week-end dans un pâturage au-dessus de Malleray (BE) ont quitté les lieux. «Tout est enlevé, les organisateurs ont tout repris et l'endroit a été nettoyé», a indiqué lundi à Keystone-ATS le maire de Valbirse (BE) Jacques-Henri Jufer.

«Je reconnais que le site a été bien rangé», a précisé le maire de Valbirse après s'être rendu sur le pâturage qui a accueilli durant deux jours quelque 2000 participants à cette manifestation non autorisée. Il y a des sacs poubelles laissés sur place, mais pas de déchets visibles. Mais l'herbe a été piétinée.

Lors de sa visite, le maire n'a pas constaté de dégâts sur la place de pique-nique. Jacques-Henri Jufer a toutefois rappelé que cette fête illégale a dérangé la faune et les habitants des communes de la vallée de Tavannes. «Je souhaite qu'au niveau des instances politiques, l'on puisse interdire ce genre de choses».

Les deux policières blessés samedi soir lors de l'intervention pour mettre fin à la manifestation non autorisée vont bien «compte tenu des circonstances», a indiqué à Keystone-ATS la police cantonale bernoise. Les forces d’intervention avaient été attaquées l’aide de barres de fer, de jets de bouteilles et de bois. La police avait répliqué avec des balles en caoutchouc et du gaz irritant.