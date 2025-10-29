Le tirage du Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

Le Swiss loto a fait mercredi un nouveau millionnaire (archives).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
ATS Agence télégraphique suisse
Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs tout rond. Il fallait cocher les numéros 13, 16, 21, 24, 28 et 32. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 5 et le Joker le 247850.
Personne n'a en revanche coché les six numéros et le numéro chance, conservant intact le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 39,7 millions de francs seront ainsi en jeu, indique la Loterie Romande.
