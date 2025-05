La création d'une Loi cantonale sur la vidéosurveillance doit compléter les Réglements communaux en la matière (photo d'illustration). Photo: UWE ANSPACH

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil valaisan a dit oui, jeudi, en une lecture, à une loi sur la vidéosurveillance dans les espaces publics cantonaux. Le Parlement a traité 45 amendements qui n'ont que peu modifié le projet de base, sauf pour l'observation de la faune et de la flore. Ce texte vise à protéger les droits fondamentaux des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics cantonaux et à contribuer à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l’ordre.

Cette loi fixe les conditions et modalités de la vidéosurveillance par une autorité dans les lieux publics. Elle ne s'applique pas aux communes ni aux bourgeoisies, ni au système mis en place de manière temporaire, soit pour une semaine au maximum. La loi adoptée stipule que tout système de vidéosurveillance utilisé dans une zone définie devra être signalé par un panneau d’information, clairement visible. La vidéosurveillance avec diffusion publique est interdite. La pose des caméras utilisées pour la surveillance de la faune et de la flore sera soumise à l'accord des communes.