Le garçon de 5 ans porté disparu a été retrouvé

Mercredi, un garçon de 5 ans jouait dehors lorsqu'il s'est éloigné dans une direction inconnue. La police a lancé un avis de recherche avant que l'enfant ne soit retrouvé sain et sauf.

Fabrice Obrist

Mercredi, à son domicile de Wettingen (AG), un jeune garçon de 5 ans jouait dehors lorsqu'il s'est enfui avec un vélo bleu dans une direction inconnue. Les investigations et les mesures de recherche engagées par la police ont dans un premier temps été vaines et un avis de recherche a été lancé.

Puis, plus tard dans la journée, le soulagement: l'enfant de cinq ans a été retrouvé sain et sauf dans un quartier de Wettingen. Comme l'a écrit la police argovienne dans un communiqué, une patrouille de police a retrouvé le garçon peu après 15 heures sain et sauf.