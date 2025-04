La Suissesse aurait été kidnappée à Agadez, au Niger. (Image d'illustration) Photo: AFP

Janine Enderli

Comme le rapporte le portail d'information nigérien «Aïr Info», une Suissesse a été kidnappée au Niger dimanche soir. La femme, qui vit dans la ville d'Agadez avec son mari nigérian, aurait été enlevée à son domicile entre 20h et 17h.

Selon le portail d'information, la Suissesse est née au Liban et a vécu un temps en Algérie, où elle a travaillé dans l'industrie du tourisme. A Agadez, elle se serait impliquée auprès d'artisans locaux et aurait fondé une organisation à but non lucratif.

Le DFAE confirme

«Le DFAE est au courant de l'enlèvement d'une citoyenne suisse au Niger», a expliqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en réponse à une demande de Blick. «La représentation suisse à Niamey est en contact avec les autorités locales.» Des enquêtes complémentaires sont en cours.

Pour des raisons de protection des données et de la vie privée, le DFAE déclare qu'aucune information supplémentaire ne peut être fournie.

Une Autrichienne kidnappée en janvier

En janvier passé, une Autrichienne avait été kidnappée à Agadez. Elle s’est également engagée auprès de la communauté internationale.

Les autorités responsables ont assuré aux médias locaux qu'elles feraient tout leur possible pour retrouver les victimes. On ne sait pas encore qui est derrière ce crime.