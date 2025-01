Nouveau désistement pour la succession de Viola Amherd

Andrea Gmür-Schönenberger renonce à briguer la succession de Viola Amherd. Elle préfère poursuivre son engagement au Conseil des États pour une Suisse sûre et une formation de qualité.

La Lucernoise Andrea Gmür-Schönenberger ne sera pas candidate pour remplacer Viola Amherd. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère aux Etats Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU) a annoncé vendredi ne pas se présenter comme candidate à la succession de la conseillère fédérale Viola Amherd.

«Je veux continuer à m’engager de toutes mes forces en tant que conseillère aux Etats: pour une Suisse sûre et souveraine, pour une formation de première qualité, pour la ville et la campagne», explique vendredi la centriste dans un communiqué.

Importance du DDPS

«Le DDPS est un département clé. Au cours des prochaines années, il s’agira de renforcer aussi bien la sécurité extérieure qu’intérieure. L’armée, la police fédérale ainsi que le service de renseignement de la Confédération ont un besoin urgent de ressources supplémentaires», poursuit la conseillère aux Etats élue en 2019.

Andrea Gmür-Schönenberger préside la commission de la politique de sécurité de la Chambre des cantons. La Lucernoise de 60 ans, enseignante au gymnase, siège également dans la Commission de la science, de l'éducation et de la culture et dans celle des transports et des télécommunications.

Délai fixé lundi

Pour l'instant, un seul politicien s'est lancé dans la course à la fonction vacante. Il s'agit du conseiller national st-gallois Markus Ritter, président de l'Union suisse des paysans, âgé de 57 ans. Sa section cantonale l'a désigné mardi.

Le Centre a donné un délai jusqu'à lundi midi pour déposer les candidatures. Le groupe parlementaire du parti aux Chambres fédérales doit choisir son ou ses candidats officiels le 21 février. L'élection pour la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral est agendée au 12 mars.