Au menu de ce mardi 26 août: UBS en soutien au Conseil fédéral, Gelson Fernandes se confie sur le racisme, l'avenir de l'Iran à Genève, un Allemand amendé à Blatten et pour finir une nouvelle piste dans le drame de Val Maggia.

Le Conseil fédéral a demandé l'aide d'UBS dans le cadre du conflit douanier avec les Etats-Unis (Illustration). Photo: AFP via Getty Images

La matinée devrait être encore ensoleillée en Suisse romande. On ne peut pas en dire autant du reste de la semaine. Du côté des news, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un concentré des actus suisses qui vont compter ce mardi 26 août. C'est parti:

1 UBS à la rescousse du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a sollicité l’aide de la grande banque UBS dans le cadre du conflit douanier avec les Etats-Unis. Des premiers contacts entre la banque et les autorités américaines ont déjà eu lieu, écrivent les titres de CH Media. UBS considère cette démarche comme un «devoir patriotique» selon une source proche du dossier. La banque a renoncé à communiquer publiquement sur le sujet, car on lui a récemment reproché de faire trop de lobbying. Dans les milieux financiers, on souligne qu’UBS espère tirer de cette démarche un «effet secondaire agréable», à savoir une amélioration de sa relation avec la présidente de la Confédération et ministre des Finances, Karin Keller-Sutter.

2 Gelson Fernandes brise le silence sur le racisme dans le foot

Actuel directeur des associations membres de l'Afrique à la FIFA et ex-international suisse de football, Gelson Fernandes a raconté le racisme subi durant sa carrière dans un livre. Il y cite notamment un message abominable reçu sur Instagram alors qu'il jouait en Allemagne ou des déprédations subies sur sa voiture et à son domicile lorsqu'il évoluait en Italie. Dans une interview au «Nouvelliste», il révèle avoir été confronté au racisme dans le football pour la première fois à l'âge de 14 ans, à Viège (VS). S'il estime que le racisme dans les stades n'est pas plus important aujourd'hui qu'auparavant, Gelson Fernandes juge qu'il y a «davantage de moyens pour identifier ces actes et pour les dénoncer». Le Valaisan annonce en outre que la FIFA envisage de nouvelles actions sans les détailler. Pour lui, «la sanction la plus forte, c'est d'empêcher les coupables de revenir dans un stade (…) c'est là que le message passe vraiment».

3 Le nucléaire iranien se joue à Genève

L'Iran reprend ses négociations à Genève avec les Européens sur son programme nucléaire. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne menacent de rétablir les sanctions onusiennes contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée d'ici fin août. L'avancement du programme nucléaire iranien fait l'objet de nombreuses spéculations depuis la guerre de douze jours entre Israël et l'Iran en juin.

4 Il brave l'interdiction à Blatten

Un Allemand domicilié à Saint-Gall a bravé les interdictions instaurées après l’éboulement du 28 mai 2025 à Blatten (VS). Le trentenaire a été reconnu coupable de violations de la loi sur la protection de la population et de la loi fédérale sur l’aviation par le tribunal des districts de Loèche et de Rarogne, rapporte le «Nouvelliste». L'indiscret a écopé de 40 jours-amende à 95 francs (3800 francs) avec sursis pendant deux ans et d'une amende de 500 francs. Selon l'ordonnance pénale dressée à son encontre, l'homme a pénétré dans la zone sinistrée avec un ami pour y faire voler un drone, alors qu’une interdiction de vol était en vigueur. Ils avaient préalablement désobéi aux consignes des militaires et ignoré les panneaux et les barrières. Ils avaient été repérés et dénoncés par un témoin. Le comparse du prévenu a été jugé séparément.

5 Drame au Val Maggia: des chiens en cause?

Lors de l’accident mortel d’une Autrichienne survenu en mai dernier dans le Val Maggia, deux chiens de protection des troupeaux étaient présents, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Une enquête, destinée à éclaircir les circonstances de l’accident de montagne, est toujours en cours, selon le parquet régional cité par le journal, qui n’a pas donné davantage de précisions. Les agriculteurs se trouvent face à un dilemme: pour se protéger du loup, ils ont besoin de ces chiens. Mais comme les sentiers de randonnée traversent leurs pâturages alpins, il peut arriver que les chiens s’en prennent aux randonneurs ou à d’autres chiens. En Suisse, on recense en moyenne une vingtaine de morsures par an sur des personnes. Pour les chiens accompagnant les randonneurs, une telle rencontre peut parfois s’avérer mortelle.