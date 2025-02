L'élection complémentaire à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains se jouera entre le socialiste Julien Wicki et l'indépendant Ruben Ramchurn. Le second tour, prévu le 2 mars, opposera ces deux candidats suite au désistement du Vert'libéral Gildo Dall'Aglio.

La place vacante à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) se jouera entre le socialiste Julien Wicki et l'indépendant Ruben Ramchurn, arrivés respectivement 1er et 2e dimanche du premier tour. Le troisième, le Vert'libéral Gildo Dall'Aglio, a décidé de ne pas se représenter pour le second tour du 2 mars.





Au 1er tour d'une élection complémentaire visant à remplacer le socialiste Jean-Claude Ruchet, décédé l'automne dernier, Julien Wicki avait fini en tête dimanche avec 2745 voix, tandis que Ruben Ramchurn en avait récolté 2152.

Représentant de l'alliance de droite (PLR-UDC–Vert'libéraux), Gildo Dall'Aglio avait été décroché avec 1711 voix, tandis que le quatrième candidat en lice, Mergim Dibrani, avait fini loin derrière et pas récolté assez de suffrages (131) pour prétendre à un second tour. Toute la question est désormais de savoir vers qui vont se reporter les voix de Gildo Dall'Aglio. Ce dernier, de même que l'Entente yverdonnoise qu'il représentait, ne donnent aucune consigne de vote pour le 2ème tour.

Un face-à-face inédit

Pour être élu, Julien Wicki devra miser sur une vaste mobilisation de l'électorat de gauche, mais aussi espérer grappiller quelques voix du centre droit. Quant à Ruben Ramchurn, il va sans doute séduire des électeurs supplémentaires de la droite, lui qui a été président de l'UDC yverdonnoise et qui incarne l'opposition à une Municipalité dominée par la gauche.

Julien Wicki et Ruben Ramchurn, 42 ans tous les deux, siègent au Conseil communal depuis 2016. Le premier est doyen du gymnase d'Yverdon, où il enseigne notamment l'histoire. Quant au second, ancien directeur d'EMS, il s'est surtout fait connaître du grand public pour ses coups d'éclat et prises de position tranchées, comme sur le deal de rue par exemple. L'exécutif yverdonnois penche actuellement à gauche avec deux socialistes et deux écologistes, contre deux PLR.