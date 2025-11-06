DE
FR

Rouverture en mai prochain
Le col du Gothard ferme pour l’hiver dès vendredi

La route du col du Gothard ferme dès vendredi pour l'hiver, annonce l'Office fédéral des routes. La liaison entre Hospental (UR) et Airolo (TI) ne rouvrira qu'en mai prochain, l'enneigement rendant la circulation impossible.
Publié: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
L’Ofrou annonce la fermeture hivernale du col du Gothard.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La fermeture annuelle hivernale de la route du col du Gothard intervient à partir de vendredi, annonce l'Office fédéral des routes jeudi. L'enneigement ne permet plus d'y circuler.

La route qui relie Hospental (UR) à Airolo (TI) ne rouvrira pas avant le mois de mai prochain, en principe. Les cols de la Furka (VS/UR), du Susten (BE/UR), du Klausen (UR/GL), du Grand St-Bernard (VS), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI) sont déjà fermés pour la saison froide.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus