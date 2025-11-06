Publié: il y a 34 minutes

La route du col du Gothard ferme dès vendredi pour l'hiver, annonce l'Office fédéral des routes. La liaison entre Hospental (UR) et Airolo (TI) ne rouvrira qu'en mai prochain, l'enneigement rendant la circulation impossible.

Le col du Gothard ferme pour l’hiver dès vendredi

L’Ofrou annonce la fermeture hivernale du col du Gothard. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La fermeture annuelle hivernale de la route du col du Gothard intervient à partir de vendredi, annonce l'Office fédéral des routes jeudi. L'enneigement ne permet plus d'y circuler.

La route qui relie Hospental (UR) à Airolo (TI) ne rouvrira pas avant le mois de mai prochain, en principe. Les cols de la Furka (VS/UR), du Susten (BE/UR), du Klausen (UR/GL), du Grand St-Bernard (VS), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI) sont déjà fermés pour la saison froide.